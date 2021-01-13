Флагманскому смартфону Xiaomi Mi 11 уменьшили оперативную память

Год назад Xiaomi утверждала, что во флагмане не должно быть меньше 8 ГБ оперативной памяти.

Флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 на территории США будет доступен в трех версиях: с 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ памяти. Об этом сообщает Gsmarena. Читайте такжеXiaomi представила новый флагман Mi11: зарядка в "бюджетный" комплект не входит Как сообщает издание, в Китае смартфон предлагается с 8/128, 8/256 и 12/256 ГБ флэш-памяти. Предыдущие прогнозы Ранее сообщалось, что Xiaomi Mi 11 выйдет за пределами Китая в двух версиях, которые будут оснащены 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ энергонезависимой флэш-памяти. Что собой представляет флагманский смартфон Mi11 28 декабря 2020 года китайская компания Xiaomi представила флагманский смартфон Mi11. Это первый аппарат на новом флагманском чипе Qualcomm Snapdragon 888.

Новинка также сможет похвастаться изогнутым по бокам AMOLED-дисплеем с частотой обновления в 120 Гц (диагональ – 6,81 дюйма).

Смартфон получил модуль основной камеры на 108 Мп с 1/1,33-дюймовым сенсором, а также 13-мегапиксельную камеру с ультрашироким углом обзора и 5-мегапиксельный телевик для макрофотографий.

Новейший чипсет Snapdragon 888 выдает в бенчмарке AnTuTu внушительный результат в 745 942 балла. Кроме того, система использует скоростную оперативную память LPDDR5.

За автономность устройства отвечает аккумулятор ёмкостью 4600 мАч с поддержкой быстрой 55-ваттной проводной, 50-ваттной беспроводной и 10-ваттной реверсивной зарядки. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: УНИАН

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