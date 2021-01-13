На территории США смартфон будет доступен в трех версиях / Иллюстрация REUTERS

Флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 на территории США будет доступен в трех версиях: с 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ памяти.

Об этом сообщает Gsmarena.

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Как сообщает издание, в Китае смартфон предлагается с 8/128, 8/256 и 12/256 ГБ флэш-памяти.

Предыдущие прогнозы

Ранее сообщалось, что Xiaomi Mi 11 выйдет за пределами Китая в двух версиях, которые будут оснащены 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ энергонезависимой флэш-памяти.

Что собой представляет флагманский смартфон Mi11

  • 28 декабря 2020 года китайская компания Xiaomi представила флагманский смартфон Mi11. Это первый аппарат на новом флагманском чипе Qualcomm Snapdragon 888.
  • Новинка также сможет похвастаться изогнутым по бокам AMOLED-дисплеем с частотой обновления в 120 Гц (диагональ – 6,81 дюйма).
  • Смартфон получил модуль основной камеры на 108 Мп с 1/1,33-дюймовым сенсором, а также 13-мегапиксельную камеру с ультрашироким углом обзора и 5-мегапиксельный телевик для макрофотографий.
  • Новейший чипсет Snapdragon 888 выдает в бенчмарке AnTuTu внушительный результат в 745 942 балла. Кроме того, система использует скоростную оперативную память LPDDR5.
  • За автономность устройства отвечает аккумулятор ёмкостью 4600 мАч с поддержкой быстрой 55-ваттной проводной, 50-ваттной беспроводной и 10-ваттной реверсивной зарядки. 

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Автор: УНИАН