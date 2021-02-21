WhatsApp сообщает, что он будет «неторопливо» просить пользователей соблюдать новые условия.

Мессенджер WhatsApp разъяснил, что произойдет с пользователями, которые не согласятся с изменениями конфиденциальности.

Об этом сообщает TechCrunch.

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В электронном письме одному из своих торговых партнеров WhatsApp сообщает, что он будет «неторопливо» просить таких пользователей соблюдать новые условия, чтобы «иметь в распоряжении полную функциональность WhatsApp» начиная с 15 мая.

Если они по-прежнему не примут условия, «в течение непродолжительного времени эти пользователи смогут принимать звонки и уведомления, но не смогут читать или отправлять сообщения из приложения». «Непродолжительное» время продлится несколько недель.

Политика в отношении неактивных пользователей мессенджера будет применяться после 15 мая. Она гласит, что учетные записи «обычно удаляются после 120 дней бездействия».

Что этому предшествовало

В начале декабря 2020 года власти 48 американских штатов и Федеральная торговая комиссия подали иски против Facebook, обвинив компанию в нарушении антимонопольного законодательства.

От компании требуют, чтобы она продала приобретенные ранее WhatsApp и Instagram для восстановления добросовестной конкуренции.

8 января 2021 года в СМИ появилась информация о том, что мессенджер WhatsApp обновил свое пользовательское соглашение, добавив пункт о передаче личных данных пользователей корпорации Facebook.

10 января 2021 года WhatsApp подтвердил, что будет передавать Facebook личные данные пользователей.

19 января 2021 года появилась информация о том, что мессенджер WhatsApp решил перенести обновление пользовательского соглашения, согласно которому личные данные будут передаваться в Facebook.

Обновление соглашения вызвало недовольство у пользователей WhatsApp. После обновления условий соглашения WhatsApp потерял 30 миллионов пользователей.

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Автор: УНИАН