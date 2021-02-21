Мессенджер WhatsApp разъяснил, что произойдет с пользователями, которые не согласятся с изменениями конфиденциальности.
Об этом сообщает TechCrunch.
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В электронном письме одному из своих торговых партнеров WhatsApp сообщает, что он будет «неторопливо» просить таких пользователей соблюдать новые условия, чтобы «иметь в распоряжении полную функциональность WhatsApp» начиная с 15 мая.
Если они по-прежнему не примут условия, «в течение непродолжительного времени эти пользователи смогут принимать звонки и уведомления, но не смогут читать или отправлять сообщения из приложения». «Непродолжительное» время продлится несколько недель.
Политика в отношении неактивных пользователей мессенджера будет применяться после 15 мая. Она гласит, что учетные записи «обычно удаляются после 120 дней бездействия».
Что этому предшествовало
- В начале декабря 2020 года власти 48 американских штатов и Федеральная торговая комиссия подали иски против Facebook, обвинив компанию в нарушении антимонопольного законодательства.
- От компании требуют, чтобы она продала приобретенные ранее WhatsApp и Instagram для восстановления добросовестной конкуренции.
- 8 января 2021 года в СМИ появилась информация о том, что мессенджер WhatsApp обновил свое пользовательское соглашение, добавив пункт о передаче личных данных пользователей корпорации Facebook.
- 10 января 2021 года WhatsApp подтвердил, что будет передавать Facebook личные данные пользователей.
- 19 января 2021 года появилась информация о том, что мессенджер WhatsApp решил перенести обновление пользовательского соглашения, согласно которому личные данные будут передаваться в Facebook.
- Обновление соглашения вызвало недовольство у пользователей WhatsApp. После обновления условий соглашения WhatsApp потерял 30 миллионов пользователей.
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