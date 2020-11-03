С 3 ноября Vodafone Украина возобновляет начисление бесплатных услуг медицинским работникам. По 10 Гб мобильного интернета и 1000 минут для звонков на номера всех операторов в Украине, включая городские сети, автоматически будут начислены всем врачам и медицинским работникам, которым начислялись услуги в период общенационального карантина в апреле-мае 2020 г.

«Помощь медикам является для нас приоритетным направлением помощи стране во время пандемии коронавируса. Сейчас нагрузка на врачей, медсестер, лаборантов и других медицинских работников возрастает с каждым днем. Поэтому мы будем делать все возможное, чтобы помочь оптимизировать и облегчить их работу. Vodafone Украина начисляет бесплатные минуты и гигабайты для того, чтобы врачи могли удаленно поддерживать связь с пациентами. Это поможет соблюдать меры, сдерживающие распространение вируса», отмечает Виктория Рубан, начальник отдела связей с общественностью Vodafone Украина.

Vodafone начисляет бесплатные услуги как клиентам предоплаченного сервиса так и медикам, которые пользуются контрактной формой обслуживания. Медицинским работникам, которые недавно стали клиентами Vodafone и не пользовались бесплатными услугами в апреле-мае 2020, необходимо зарегистрироваться для получения бесплатного пакета услуг. Для этого достаточно отправить SMS на номер 640 или заполнить заявку на сайте Vodafone http://likar.vodafone.ua. Бесплатные минуты и гигабайты будут назначены в течении пяти дней после верификации номера Национальной Службой Здоровья Украины (НСЗУ). Использовать их можно будет в течение 30 дней с момента назначения. О назначении услуг каждый абонент получит SMS сообщение.

Если номер телефона на данный момент не внесён в электронную базу системы здравоохранения НСЗУ, абонент получит соответствующее SMS уведомление. В таком случае врачу понадобится внести номер телефона в своем электронном кабинете медицинской информационной системы или зарегистрироваться, обратившись в кадровую службу своего медицинского учреждения. Затем необходимо будет повторно отправить запрос на активацию 10 Гб мобильного интернета и 1000 минут для звонков.

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Автор: УНИАН