Компания Apple заявила, что выдвигаемые против нее обвинения беспочвенны.

Французская ассоциация France Digitale, защищающая интересы местных технологических стартапов и венчурных предпринимателей, заявила, что американская корпорация Apple нарушает законодательство ЕС по защите пользовательских данных.

Об этом сообщает Reuters.

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В заявлении France Digitale говорится, что хотя в последней версии iOS 14 пользователей спрашивают, готовы ли они разрешать установленным на мобильное устройство приложениям собирать основные идентификационные данные для таргетирования рекламы, «установки по умолчанию позволяют самой Apple осуществлять собственные рекламные кампании без четкого уведомления пользователей об этом».

Ассоциация считает это нарушением законодательства ЕС в области защиты личных данных пользователей, поскольку все организации обязаны четко информировать своих клиентов о сборе данных и спрашивать их разрешения на это.

France Digitale считает, что функционал отслеживания местоположения на устройствах Apple позволяет ему делиться собираемыми данными с другими компаниями без предварительного уведомления пользователей.

«Мы понимаем, что все это похоже на битву Давида с Голиафом, но мы настроены решительно», - считает глава ассоциации Николя Бриен, который добавил, что свою жалобу его ассоциация направит французскому регулятору CNIL, отвечающему за защиту личных данных пользователей.

Компания Apple заявила, что выдвигаемые против нее обвинения беспочвенны. «Изложенные в жалобе обвинения являются ложными и будут рассматриваться как попытка тех, кто сам следит за пользователями, отвлечь внимание от их собственных действий и ввести в заблуждение регуляторов»,- говорится в заявлении компании.

Капитализация Apple

Капитализация Apple составляет $2,113 трлн. В четвертом квартале 2020 года доходы компании выросли на 21% и достигли рекордных $111,4 млрд.

23 февраля 2021 года на ежегодном собрании акционеров компании генеральный директор Apple Тим Кук заявил о том, что корпорация Apple купила около 100 компаний за последние шесть лет. Она совершает новое поглощение каждые три-четыре недели.

24 февраля 2021 года глава Apple заявил, что коронавирусный год стал лучшим временем для инноваций.

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Автор: Елена Коваленко