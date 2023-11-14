VEON Ltd. (NASDAQ: VEON, Euronext Amsterdam: VEON), глобальный оператор цифровой связи, предоставляющий конвергентные связи и онлайн-услуги, объявляет, что бывший госсекретарь США Майк Р. Помпео присоединится к Совету директоров Киевстар, украинского дочернего предприятия VEON, в качестве независимого неисполнительного директора. Секретарь Помпео присоединяется в качестве партнера Impact Investments, недавно созданной в США стратегической и финансовой консалтинговой и инвестиционной фирмы, которая стремится развивать долгосрочные партнерские отношения с ведущими мировыми компаниями в различных отраслях и регионах.

Кроме того, генеральный директор VEON Group Каан Терзиоглу назначен председателем совета директоров Киевстар.

Эти изменения в Совете директоров Киевстар являются отражением преданности VEON Украине, возрождению и восстановлению страны. Как было объявлено ранее, VEON инвестирует в Украину 600 миллионов долларов США в течение следующих трех лет и инициирует запуск программы "Invest in Ukraine NOW" ("Инвестируйте в Украину сейчас"), приглашая другие международные компании принять участие в восстановлении Украины. Обязавшись предоставлять услуги в Украине, VEON вышла из России, объявив о завершении сделки 9 октября 2023 года.

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"VEON сделала четкий выбор - служить Украине через свою дочернюю компанию Киевстар, чьи герои поддерживали связь между Украиной и украинцами в самые темные дни войны. И она продолжает служить Украине, поддерживая доступность мобильной сети на уровне 94%, - сказал Каан Терзиоглу, генеральный директор VEON Group и председатель правления Киевстар. – Я рад приветствовать госсекретаря Помпео в Совете директоров этой звездной компании, которая имеет мощную поддержку наших стейкхолдеров в США. Мы с нетерпением ждем знаний и опыта, которые секретарь Помпео передаст компании Киевстар как активный и независимый неисполнительный член правления Киевстар".

"Я с гордостью присоединяюсь к VEON и Киевстар в их чрезвычайной службе народа Украины, предоставлении столь необходимой связи и цифровых услуг в сферах здоровья, обучения, развития бизнеса и развлечений. Я также приветствую материнскую компанию Киевстар VEON за ее лидерство в инвестировании в Украину, ее собственную долгосрочную преданность и инициативу "Инвестируйте в Украину сейчас",- сказал Майк Помпео, бывший госсекретарь США и независимый неисполнительный директор Киевстар. – Именно благодаря частному предпринимательству и инвестициям Украина обеспечит свое экономическое будущее и успех, и я с нетерпением жду возможности внести свой вклад в эти достойные похвалы усилия".

"Я имею честь приветствовать господина Помпео в должности независимого неисполнительного директора Совета директоров Киевстар, что является мощным сигналом нашей преданности улучшению инвестиционного климата в Украине.Это назначение подчеркивает ключевую роль нашей материнской компании VEON и ее непоколебимую приверженность прогрессу в украинском цифровом ландшафте",- сказал Александр Комаров, президент Киевстар.

Секретарь Помпео является партнером Фонда Impact Investments, только что созданной в США стратегической и финансовой консалтинговой и инвестиционной фирмы, которая предоставляет услуги по консультированию, инвестированию и партнерству с ведущими мировыми стратегическими компаниями в различных отраслях и регионах. Фонд Impact будет поддерживать руководство Киевстар и его материнскую компанию VEON в ряде ключевых стратегических инициатив в Украине.

Секретарь Помпео занимал должность 70-го госсекретаря США с 2018 по 2021 год и шестого директора Центрального разведывательного управления с 2017 по 2018 год. Секретарь Помпео также представлял Канзас в Палате представителей США с 2011 по 2017 год и был генеральным директором Thayer Aerospace с 1996 по 2006 год. Он окончил Военную академию США в Вест-Пойнте и получил степень доктора права Гарвардской школы права.

Справка о Киевстаре

Киевстар - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, по состоянию на июнь 2023 года обслуживал 24,1 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар помогает абонентам, обществу и стране преодолевать сложности военного времени. С начала полномасштабной войны компания выделила 1,4 млрд грн на поддержку ВСУ, общества, абонентов. Единственный акционер Киевстара - международная группа VEON. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 25 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией. Дополнительная информация: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua

О VEON

VEON - это оператор цифровой связи, который предоставляет конвергентные подключения и цифровые услуги почти 160 миллионам клиентов. Работая в шести странах, где проживает более 7% населения мира, VEON меняет жизнь с помощью технологических услуг, которые расширяют возможности людей и стимулируют экономический рост. Штаб-квартира VEON расположена в Амстердаме, ее акции размещены на фондовых биржах NASDAQ и Euronext. Для получения дополнительной информации посетите: https://www.veon.com.