Сроки решения проблемы пока не называют.

Абоненты мобильного оператора "Киевстар" массово жалуются на невозможность совершать звонки.

Соответствующие сообщения они оставляют на странице компании в Facebook.

Не работает "Киевстар": что произошло

Жалобы поступают из Киева и других украинских городов. Пользователи заявляют, что оператор информирует их якобы о недостаточном количестве средств на счету, а связаться со службой поддержки пока невозможно.

"Что творится с мобильной связью от Киевстар? Это просто какой-то ужас. При предварительно оплаченном тарифе сегодня при наборе номеров получаешь ответ, что недостаточно средств! С оператором связи нет!";

"Народ, а кто, у кого Kyivstar и достаточно средств на счету, но не может сделать ни звонка выходного, ни связаться с оператором, а только и слышит: "У вас недостаточно средств на счете?" Это "новое" качество услуг????";

"Что это такое???? Не оператор, а какая-то беда!";

"Киевстар, почему мой номер заблокировали???? Говорите, что на счету нет денег и из всех справок выдает ошибку. Хотя счет вовремя пополнен и два дня февраля все было нормально";

"Операторы трубку не берут, приложение не работает да еще и пишет что "не узнал вас". Мобильные звонки вообще не проходят";

"Нас обворовывают!!! Счет пополнил, пришло СМС с начислением пакета. Но "недостаточно средств" это как понимать? Как мне вести дистанционно уроки, если у меня нет мобильной связи?".

Что говорят в"Киевстаре"

Отвечая на многочисленные жалобы, представители оператора кратко подтверждают наличие проблемы и обещают ее решить.

"Сейчас действительно могут возникать сложности с исходящими звонками. Специалисты уже занимаются исправлением. Извиняюсь за эти неудобства", - говорится в ответах.

В сервисном центре "Киевстара" корреспонденту УНИАН подтвердили, что произошел сбой. Там уверяют, что все деньги, которые клиенты положат на свои счета, будут зачислены сразу после устранения проблемы. Является ли этот сбой технической поломкой или это хакерская атака - в сервисном центре ответить не смогли. Прогнозов относительно того, когда будет устранена проблема пока не дают.

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