Это первая санкция против американской компании в рамках новой системы защиты данных Европейского Союза GDPR.

Ирландская комиссия по защите данных (DPC) оштрафовала компанию Twitter на 450 тысяч евро из-за недостаточно быстрого раскрытия информации об утечке данных.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на агентство Reuters.

DPC оштрафовала Twitter за ошибку, из-за которой некоторые частные твиты стали общедоступными. Это первая санкция против американской компании в рамках новой системы защиты данных Европейского Союза GDPR.

GDPR действует с 2018 года, но дело Twitter - первое, в котором используется новая система разрешения споров. За ней один ведущий национальный регулирующий орган Евросоюза принимает решение, проконсультировавшись по этому поводу с другими национальными регулирующими органами ЕС.Читайте такжеБельгийский регулятор обвинил Google в нарушении законодательства ЕС

В своем окончательном решении DPC заявила, что сначала пыталась наложить штраф в размере от 150 тысяч до 300 тысяч долларов, но увеличила его после того, как регуляторы Австрии, Германии и Италии назвали его слишком низким.

Штраф связан с расследованием в 2019 году ошибки Twitter в его приложении для Android, когда некоторые защищенные твиты пользователей были опубликованы.

В заявлении Twitter говорится, что задержка с сообщением об утечке данных был "непредвиденным следствием кадрового вопроса в период между Рождеством 2018 года и Днем Нового года". Компания заявила, что внесла изменения, чтобы своевременно сообщать об инцидентах в будущем.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН