Полиция заблокирует девять Тelegram-каналов, торговавших данными украинцев

К утечке персональных данных украинцев причастны 29 лиц.

Правоохранительные органы намерены в ближайшее время заблокировать работу девяти анонимных Тelegram-каналов, которые незаконно за денежное вознаграждение распространяют персональные данные украинцев.

Об этом на брифинге заявил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Гончаров.

Читайте такжеБаза с данными миллионов пользователей Telegram попала в даркнет

"В течение ближайшего времени работники департамента сообщат 29 лицам о подозрении. Также мы планируем в течение двух недель провести еще операцию, направленную на привлечение к ответственности лиц, которые осуществляют преступления такой категории. Будет осуществлена работа по блокированию девяти Тelegram-каналов, с помощью которых осуществляются преступные действия по завладению денежными средствами граждан под видом реализации баз данных", - сообщил Гончаров.

По словам Гончарова, в настоящее время ведется работа по 12 уголовным производствам в данной сфере, итоги которой ожидается представить в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, Нацполиция подтвердила причастность 25 человек к утечке и распространению информации о персональных данных украинцев из анонимных Тelegram-каналов, еще восьми лицам было объявлено о подозрении, один человек задержан.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram