В этом году Украина заняла 25-е место среди 160 стран.

Украина в 2020 году поднялась на 4 позиции по сравнению с прошлым годом и заняла 25-е место в рейтинге "Национальный индекс кибербезопасности 2020" (National Cybersecurity Index 2020), составленном эстонской Академией электронного управления (e-Governance Academy).

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины на своем сайте.

Отмечается, что во время разработки новой редакции "Национального индекса кибербезопасности" было проанализировано состояние кибербезопасности 160 стран.

Анализ осуществлялся по следующим направлениям: законодательство в сфере кибербезопасности; анализ киберинцидентов; образование в сфере кибербезопасности; обеспечение защиты цифровых и основных услуг; электронная идентификация и доверительные услуги; защита персональных данных; мероприятия по реагированию на кибератаки и киберинциденты; борьба с киберпреступностью.

Пресс-служба отметила, что улучшение позиции Украины в "Национальном индексе кибербезопасности" стало возможным благодаря принятию в течение последнего года ряда законодательных актов в области кибербезопасности и киберзащиты.

Согласно представленному рейтингу на сайте Академии электронного управления, первое место заняла Греция, второе – Чехия, а третье – Эстония.

В десятку стран с наивысшим индексом кибербезопасности вошли также Литва, Испания, Бельгия, Финляндия, Словакия, Хорватия и Франция.

Что этому предшествовало

Специализированное структурное подразделение по реагированию на киберинциденты Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины CERT-UA (Computer Emergency Response Team of Ukraine) в период с 25 ноября по 1 декабря заблокировало 54 тысячи 184 кибератаки, что на 13% больше, чем неделей ранее.

Служба безопасности Украины в январе-сентябре этого года нейтрализовала 460 кибератак на государственные органы власти и критически важные объекты инфраструктуры.

В сентябре специалисты Национального координационного центра кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны начали разработку Стратегии кибербезопасности Украины.

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Автор: Павел Степанец