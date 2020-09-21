В TikTok подтвердили планы провести первичное размещение акций TikTok Globa в США.

В TikTok подтвердили планы провести продажу акций TikTok Global в США.

Об этом сообщает Reuters.

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Совет директоров TikTok Global

В китайской компании сообщили, что в совет директоров TikTok Global войдут основатель ByteDance Чжан Иминь, а также исполнительный директор Walmart Дуг Макмиллон и нынешние директора материнской компании сервиса ByteDance.

Согласно совместному заявлению Oracle и Walmart, четверо из пяти членов совета директоров будут американцами.

Передача технологий

Текущий план для TikTok Global не предполагает передачу алгоритмов или технологий сервиса Oracle. Сообщается, что американская компания сможет проверить исходный код TikTok в США. В китайской компании сравнили это с ситуацией, когда американские компании вынуждены делиться своим исходным кодом с китайскими экспертами по технологиям.

Oracle и Walmart заявили, что все технологии TikTok будут принадлежать TikTok Global.

Налоговая выплата

Также в ByteDance заявили, что налоговая выплата в размере $5 млрд, которую TikTok Global сделает в Казначейство США, не имеет никакого отношения к сделке с Oracle и Walmart. В китайской компании подчеркнули, что выплата основана на предполагаемом доходе и других налогах, которые компания должна будет заплатить в течение следующих нескольких лет.

Конфликт с Белым домом

18 августа 2020 года стало известно, что американская компания готова купить TikTok в четырех странах.

13 августа 2020 года появилась информация о том, что индийский TikTok могут продать за $3 миллиарда.

10 августа 2020 года в ЦРУ заявили, что сеть TikTok не передавала данные своих пользователей Китаю.

2 августа 2020 года американская компания Microsoft прекратила переговоры о покупке китайской социальной сети TikTok.

31 июля издание New York Times сообщило, что американский технологический гигант Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok. В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность запрета китайской соцсети TikTok. Отмечалось, что китайская компания представляет угрозу национальной безопасности США.

Американские законодатели высказывали опасения по поводу того, что TikTok обрабатывает данные пользователей. В частности, их беспокоили китайские законы, обязывающие местные компании сотрудничать с разведывательными службами КНР.

11 июля 2020 года американский технологический гигант Amazon попросил своих сотрудников удалить со всех устройств китайское приложение TikTok.

17 июля 2020 года появилась информация о том, что компания Facebook может запустить свой аналог TikTok в США и еще 50 странах.

В тот же день, 17 июля 2020 года стало известно о том, что США могут внести в "черный список" материнскую компанию TikTok. В начале июля 2020 года государственный секретарь США Майк Помпео предупредил о возможности запрета TikTok и еще целого ряда китайских программ.

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Автор: УНИАН