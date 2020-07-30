Телефонное рейдерство в законе

Номер телефона уже давно стал более, чем просто набором цифр, позволяющим его владельцу оставаться на связи. В настоящее время с помощью смартфона любой человек может идентифицировать себя, управлять учетными записями, совершать финансовые операции. Потому сохранность этой числовой комбинации является важным элементом так называемой цифровой идентичности.

С одной стороны, привязка к телефону значительно упрощает жизнь, делая банковские и даже государственные сервисы более доступными и удобными, но, с другой, открывает плацдарм для мошенников, которые, однажды завладев сим-картой абонента, могут причинить ему значительные репутационные и финансовые убытки.

Многим не понаслышке знакома ситуация, когда, завладев чужим номером, мошенник получает доступ к банковским счетам абонента и беспрепятственно списывает с них средства. В подавляющем большинстве случаев как операторы, так и банки оказываются при таком сценарии бессильными и не могут вернуть жертве утраченные деньги.

«Если оценивать весь украинский рынок, то, по нашим минимальным оценкам, потери украинцев от замены сим-карт (кражи мобильного номера, – УНИАН.) за 2019 год составили около 330 миллионов гривень. Понятное дело, ни операторы, ни банковские учреждения абонентам, которые эти деньги потеряли, ничего не возместили», - рассказал директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем (ЕМА) Александр Карпов, отметив, что количество случаев мошенничества способом замены сим-карт неуклонно растет из года в год, и есть все предпосылки к тому, что в будущем этот рост станет еще более стремительным.

С неутешительными оценками банковского эксперта соглашается также ряд участников телеком-рынка, по мнению которых, нынешняя политика регулятора, направленная на упрощение процедуры переноса номера при смене оператора (MNP), лишь развяжет руки злоумышленникам и даст старт новым схемам мошенничества. Однако обо всем по порядку.

«Недоотмена» мобильного рабства

Услуга переноса номера при смене оператора известна в мире по меньшей мере двадцать лет. В Украине же этот сервис заработал чуть более года назад – с мая 2019 года – спустя более чем десять лет отсутствия компромисса между регулятором и участниками рынка. Наши граждане получили возможность менять оператора, сохраняя при этом прежний номер, включая трехзначный код (067, 050, 063), последними в Европе, и, судя по всему, время ожидания оказалось слишком долгим, поскольку, несмотря на прогнозируемый спрос, услуга… провалилась.

За этот год (май 2019 – апрель 2020) свой номер перенесли всего 58 тысяч украинцев или 0,1 процента от общего количества абонентов. Потому ожидаемого эффекта – а именно роста конкуренции среди операторов – услуга MNP не показала.

По мнению Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), услуга MNP не возымела успеха из-за сложностей в системе перехода абонентов от одного оператора к другому.

«Существует значительное количество отказов в переносе номера, связанное с вопросами идентификации абонентов, подавших заявление на перенос номера, и довольно сложным порядком подачи таких заявлений, в том числе, в связи с необходимостью предыдущего обращения к оператору-донору (которого абонент намерен сменить, - УНИАН.). В целом, более 54 процентов отказов в переносе номера связано с деятельностью донора», - пояснили УНИАН в пресс-службе регулятора.

Для того, чтобы устранить эти сложности, НКРСИ предложила упростить порядок подачи заявлений и механизм переноса номеров. Так, Нацкомиссия предлагает устранить необходимость обращения к оператору-донору ("Киевстар" и Водафон с этим не согласны, – УНИАН.), сократить прохождение процедуры портации (переноса номера) с 3 до 2 рабочих дней, срок проверки оператором-донором разрешения портации – с 8 до 4 часов, а также разрешить портацию юридических лиц по коду ЕГРПОУ, а предпринимателей – по идентификационному коду.

Эти идеи были позитивно восприняты мобильными операторами, поскольку призваны упростить и ускорить процедуру MNP для абонентов. Однако регулятор внес еще одно предложение, ставшее камнем преткновения и объектом напряженных дискуссий среди всех участников рынка.

Так, НКРСИ предложила переносить в другую сеть номер «обезличенных» абонентов, которые купили сим-карту, к примеру, в подземном переходе или на кассе супермаркета, и не привязали ее к своим паспортным данным – без предварительной идентификации владельца номера у оператора донора, который такую sim-карту обслуживает.

Как утверждают мобильные операторы «Киевстар» и Vodafone, подобное «упрощение» содержит значительные риски для абонента, который потеряв номер в результате мошенничества, уже не сможет вернуть его себе, а, кроме того, будет стимулировать хищение номеров телефонов, связанных с банковскими картами, и другие злоупотребления с мобильными номерами.

Как отметили операторы, перенос номеров по принципу «единого окна» применяется только в тех странах, где услуги мобильной связи изначально предоставляются исключительно зарегистрированным абонентам, то есть риски угона номеров минимальны. Но, к сожалению, в Украине такая модель может только ухудшить и без того сложную ситуацию с телефонными мошенничествами.

Потенциальные риски

Как сообщает эксперт ринка телекоммуникаций Роман Химич, в теории даже сейчас мошенники могут успешно использовать услугу переноса номера в своих целях. Но пока для этого им нужно приложить усилия, как минимум, для подделки документов или подкупа сотрудников компаний-операторов. А предлагаемые регулятором упрощения послужат злоумышленникам на руку.

Моделируя ситуацию, эксперт приводит такой пример. Мошенники звонят абоненту под видом сотрудника операторской компании и спрашивают, не подавал ли он заявку на перенос номера. После получения отрицательного ответа рассказывают обо всех рисках и предлагают свою помощь в отмене несанкционированной портации. Для этого они просят жертву сообщить пароль, который должен в эту минуту поступить на телефон, и, получив необходимую комбинацию, завершают процедуру переноса, забирая сим-карту с украденным номером из сервисного центра оператора.

И это лишь простой пример. На деле же мошеннические схемы могут оказаться намного более изощренными.

«Для меня важно, что наши клиенты, которые не идентифицированы, окажутся под угрозой потери номера и, соответственно какой-то важной финансовой информации, включая банковские карты и счета. Это общественный резонанс и риск для клиентов. У нас ведь сейчас все, по сути, привязано к телефону. У малого бизнеса телефон – это вообще нематериальный актив, и не важно, у вас там парикмахерская или СТО. Узаконенное рейдерство – очень большая проблема, потому мы активно выступаем против и ставим этот вопрос во главу стола», - сказал в комментарии УНИАН директор по регуляторному обеспечению компании «Киевстар» Александр Когут.

С ним соглашаются коллеги из конкурирующего оператора Vodafone, отмечая, что регистрация «анонимных» абонентов является отдельным от процедуры MNP процессом, необходимым не только для переноса номера, но и для других действий, связанных, в первую очередь, с безопасностью самого абонента, а потому является для него важным предохранителем. К тому же, отмена обязательной идентификации при переносе номера является не только рисковым, но и бессмысленным действием, учитывая, что для тех, кто действительно хочет уйти к другому оператору, существующая процедура сложной не представляется.

«Услуга MNP не является сложной. По состоянию на сегодня, учитывая состояние рынка, экономическую ситуацию на рынке, она является релеватной, чтобы защитить абонента», - отметила начальник отдела проектно-аналитической работы компании «Vodafone Украина» Людмила Цейтлина.

В то же время, НКРСИ, мнение которой поддерживает оператор lifecell, парирует оппонентам тем, что на сегодня самой популярной схемой завладения чужим номером телефона является процедура восстановления сим-карты в случае ее якобы утраты, которая довольно упрощена у всех операторов и не требует дополнительной идентификации. Потому регулятор не понимает, почему его намерение упростить порядок предоставления услуги MNP вызывает такое сопротивление.

Ожидаемые реформы

В этой истории противостоящие стороны сходятся в одном – корень проблемы заключается в том, что в Украине по-прежнему не идентифицированы более девяноста процентов абонентов. Потому до тех пор, пока услуги связи будут массово предоставляться «обезличенным» абонентам, не желающим официально закрепить за собой тот или иной номер, проблема мошенничества будет актуальна.

Вопрос заключается в другом: зачем создавать дополнительные риски в попытке воскресить идею переноса номеров, которая в Украине, очевидно, не «взлетела»?

«MNP очень долго мусолили, эта услуга, ее нормы уже морально устарели. Сейчас на рынке нет никаких предпосылок для ее успеха. Предложения операторов практически сопоставимы, и абсолютное большинство абонентов просто не видит смысла, зачем им возиться. Тем более, в Украине достаточно распространена практика одновременного использования нескольких сим-карт. У меня, например, есть две «симки». Когда один оператор барахлит, я использую второго. Есть ряд причин, из-за которых услуга не взлетела и уже никогда не взлетит», - сказал УНИАН эксперт телеком-рынка Химич.

Тем временем, возникшая ситуация может послужить дополнительным стимулом уделить внимание недостаточной защищенности цифровой идентичности граждан, одной из составляющих которой является, в том числе, телефонный номер.

Надежда Бурбела