Сегодня Киевстар презентует обновленные условия тарифов подписки "Общение без границ", "Развлечения без границ" и "Видео без границ": с вдвое большим количеством мегабайтов интернета и минут для звонков на другие сети. Цена осталась без изменений.

"За время карантина наши абоненты стали еще активнее пользоваться мобильной связью. А с 1 сентября дети возвращаются в школу, поэтому одним мобильный интернет пригодится для учебы, другим – для работы онлайн, чтобы всегда быть в курсе актуальных событий и на связи с родными. Как социально ответственная компания, мы приняли решение вдвое увеличить количество услуг в тарифах и оставить цены без изменений. И Киевстар продолжает активно расширять 4G-сеть в маленьких селах, ведь часто для их жителей мобильный интернет – единственный способ быть онлайн", – комментирует Александр Комаров, президент Киевстар.

В тарифе "Общение без границ" абоненты получат 60 минут для звонков на другие сети и за границу, и 6000 Мб мобильного интернета. Раньше в этом тарифе было 30 минут на другие сети и 3000 Мб интернета. Также для тех, кому не нужен мобильный интернет в тарифе действует опция "Без Мегабайтов", которая поможет сэкономить.

В тарифе "Развлечения без границ" теперь 120 минут для звонков на другие сети и за границу, 12000 Мб мобильного интернета и еще большее количество безлимитных приложений для развлечений, за которые не списываются мегабайты. Абонентам, которые выберут тариф "Видео без границ", Киевстар дает сейчас 180 минут для звонков на другие сети и за границу, и 18000 Мб мобильного интернета. Также ко всем тарифным планам теперь включена бесплатная подписка на телемедицинское приложение Doctor online.

Новыми выгодными условиями могут пользоваться все абоненты подписки, которые перейдут на один из указанных тарифов с 1 сентября. Это могут сделать, в том числе и абоненты с предыдущей линейкой тарифов "Без границ".

Напомним, что с начала карантина Киевстар инвестировал более 80 миллионов гривен в поддержку населения и страны в борьбе с COVID-19, в том числе 30 миллионов благотворительной помощи пошли на закупку 10 аппаратов ИВЛ, 20 мониторов состояния пациентов и почти 7 тысяч защитных костюмов для медиков. Также компания насчитала бонусы на мобильную связь 68 тысячам врачей и медсестер из реестра медицинских работников, а в июне предоставила им безлимитный интернет до конца лета. Для своих абонентов и бизнес-клиентов Киевстар сделал целый ряд специальных предложений, которые помогли им адаптироваться к новым реалиям и оставаться на связи во время карантина.

Также Киевстар активно расширяет свою 4G-сеть. С начала 2020 года оператор подключил к скоростному мобильному интернету более 6 тысяч населенных пунктов. А за два года развития 4G доступ к скоростному интернету обеспечен в почти 14 тысячах населенных пунктов. И в планах компании до июля 2022 года предоставлять доступ к 4G для 90% населения Украины.

Справка о Киевстар:

Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G для 25,4 млн абонентов. Акционеры Киевстар - международная группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции группы находятся в обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар более 20 лет работает в Украине и является крупнейшим налогоплательщиком в бюджет на телеком рынке, одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией.

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Автор: УНИАН