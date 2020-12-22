Малообеспеченным американцам планируют выделить $3,2 млрд на экстренные пособия для доступа к широкополосной связи.

Власти США выделят $1,9 млрд на финансирование программы по демонтажу телекоммуникационного сетевого оборудования Huawei, которое, по словам правительства США, представляет угрозу для национальной безопасности страны.

Об этом сообщает Reuters.

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По словам источников агентства, эти средства будут выделены в рамках законопроекта о помощи COVID-19 на $900 млрд.

Кроме того, $3,2 млрд будет предусмотрено на экстренное пособие на широкополосную связь для американцев с низкими доходами.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер Демократической партии Сената Чак Шумер заявили, что в законопроекте о помощи в связи с COVID-19 на расширение доступа к широкополосной связи предусмотрено $7 млрд.

Что этому предшествовало

В июле под давлением США британское правительство постановило извлечение оборудования Huawei из сети 5G к 2027 году.

Все обвинения Huawei отвергает, а решение США о запрете вице-президент компании назвал "политически мотивированным и не связанным с оценкой рисков".

Также шведские власти запретили местным операторам связи использовать оборудование от китайских поставщиков Huawei или ZTE для своих сетей 5G.

30 ноября 2020 правительство Британии предложило с сентября следующего года запретить операторам связи в Британии использовать оборудование Huawei в сетях 5G.

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Автор: УНИАН