Замгоссекретаря США по вопросам экономического развития, энергетики и окружающей среды Кит Крах отметил, что Китай продает свои технологии дешевле, чтобы добраться до данных пользователей.

Правительство США может предоставить Украине финансовую помощь, чтобы покрыть разницу в цене между 5G-оборудованием китайской Huawei и другими поставщиками телекоммуникационных услуг.

Об этом заявил замгоссекретаря США по вопросам экономического развития, энергетики и окружающей среды Кит Крах, передает "Радио Свобода".

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«Вы можете спросить: почему предложение Китая ниже? Почему они предоставляют такие дешевые услуги? Потому что они хотят получить ваши данные … Правительство США, в частности DFC (Американская корпорация финансирования международного развития — ред.) Может покрыть разницу в цене», — заявил Крах.

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил свою поддержку инициативе США «Чистая сеть». В этой инициативе участвуют страны и телекоммуникационные компании, которые работают над защитой своих национальных интересов и конфиденциальности данных своих граждан от «агрессивного вмешательства вредоносных игроков».

В посольстве США в Украине уточнили, что Украина пока не присоединилась в инициативе «Чистая сеть», а лишь выразила поддержку ее принципам.

Стоимость оборудования компании Huawei для Украины значительно ниже, чем у конкурентов. По мнению эксперта по кибербезопасности Владимира Стирана, Украина вряд ли может себе позволить любое другое оборудование 5G, кроме Huawei.

Что этому предшествовало

В Украине компания Huawei обеспечивает работу общей 4G сети в киевском метрополитене. Благодаря техническому решению от Huawei, одну базовую станцию в столичной подземке могут использовать сразу все три мобильных оператора.

Федеральная комиссия по связи Соединенных Штатов официально признала китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности.

Решение начало действовать от 30 июня.

В июле под давлением США британское правительство постановило извлечение оборудования Huawei из сети 5G к 2027 году.

Все обвинения Huawei отвергает, а решение США о запрете вице-президент компании назвал "политически мотивированным и не связанным с оценкой рисков".

Также шведские власти запретили местным операторам связи использовать оборудование от китайских поставщиков Huawei или ZTE для своих сетей 5G.

Вашингтон подталкивает своих союзников к подобным жестким действиям в отношении китайских фирм.

Телекоммуникационный гигант Huawei не выдержал санкций США, которые обвинили бренд в сотрудничестве с китайскими спецслужбами и слежке за пользователями, и решил продать подразделение Honor за 15,2 миллиарда долларов.

22 декабря власти США заявили о том, что выделят $1,9 млрд на финансирование программы по демонтажу телекоммуникационного сетевого оборудования Huawei, которое, по словам правительства США, представляет угрозу для национальной безопасности страны.

23 декабря 2020 года Министерство иностранных дел Украины решило демонтировать со зданий ведомства все оборудование китайской компании Huawei.

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Автор: УНИАН