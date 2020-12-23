Правительство США может предоставить Украине финансовую помощь, чтобы покрыть разницу в цене между 5G-оборудованием китайской Huawei и другими поставщиками телекоммуникационных услуг.
Об этом заявил замгоссекретаря США по вопросам экономического развития, энергетики и окружающей среды Кит Крах, передает "Радио Свобода".
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«Вы можете спросить: почему предложение Китая ниже? Почему они предоставляют такие дешевые услуги? Потому что они хотят получить ваши данные … Правительство США, в частности DFC (Американская корпорация финансирования международного развития — ред.) Может покрыть разницу в цене», — заявил Крах.
В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил свою поддержку инициативе США «Чистая сеть». В этой инициативе участвуют страны и телекоммуникационные компании, которые работают над защитой своих национальных интересов и конфиденциальности данных своих граждан от «агрессивного вмешательства вредоносных игроков».
В посольстве США в Украине уточнили, что Украина пока не присоединилась в инициативе «Чистая сеть», а лишь выразила поддержку ее принципам.
Стоимость оборудования компании Huawei для Украины значительно ниже, чем у конкурентов. По мнению эксперта по кибербезопасности Владимира Стирана, Украина вряд ли может себе позволить любое другое оборудование 5G, кроме Huawei.
Что этому предшествовало
- В Украине компания Huawei обеспечивает работу общей 4G сети в киевском метрополитене. Благодаря техническому решению от Huawei, одну базовую станцию в столичной подземке могут использовать сразу все три мобильных оператора.
- Федеральная комиссия по связи Соединенных Штатов официально признала китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности.
- Решение начало действовать от 30 июня.
- В июле под давлением США британское правительство постановило извлечение оборудования Huawei из сети 5G к 2027 году.
- Все обвинения Huawei отвергает, а решение США о запрете вице-президент компании назвал "политически мотивированным и не связанным с оценкой рисков".
- Также шведские власти запретили местным операторам связи использовать оборудование от китайских поставщиков Huawei или ZTE для своих сетей 5G.
- Вашингтон подталкивает своих союзников к подобным жестким действиям в отношении китайских фирм.
- Телекоммуникационный гигант Huawei не выдержал санкций США, которые обвинили бренд в сотрудничестве с китайскими спецслужбами и слежке за пользователями, и решил продать подразделение Honor за 15,2 миллиарда долларов.
- 22 декабря власти США заявили о том, что выделят $1,9 млрд на финансирование программы по демонтажу телекоммуникационного сетевого оборудования Huawei, которое, по словам правительства США, представляет угрозу для национальной безопасности страны.
- 23 декабря 2020 года Министерство иностранных дел Украины решило демонтировать со зданий ведомства все оборудование китайской компании Huawei.
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