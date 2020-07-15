Абоненты Киевстар могут слушать музыку в Spotify безлимитно

Популярное музыкальное приложение Spotify теперь официально доступно в Украине. И абоненты Киевстар могут слушать музыку в приложении онлайн безлимитно, то есть без списания мегабайтов мобильного интернета.

«Spotify крутой музыкальный сервис, у которого будут много клиентов в Украине. И мы уже позаботились о том, чтобы они могли слушать музыку онлайн сколько угодно. Ведь с мобильным интернетом Киевстар мегабайты у них не будут списываться. Это важная часть нашего сервиса, которая касается и всех других популярных приложений, вроде YouTube или Instagram» – комментирует новость Павел Даниман, директор по маркетингу Киевстар.

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Безлим действует для абонентов большинства тарифных планов, в частности в тарифах «Общение без границ»*, «Развлечения без границ», «Видео без границ». Кроме Spotify без списания мегабайтов можно пользоваться и другими популярными музыкальными сервисами: Apple Music, Google Play Music, YouTube Music и др. А также видео стримингом, онлайн-играми, социальными сетями, мессенджерами и другим.

Среди преимуществ музыкального приложения Spotify:

более 50 млн песен, которые можно слушать бесплатно;

персонифицированные рекомендации;

миллионы плейлистов любого жанра и тематики, которые могут создавать все пользователи приложения;

возможность пользоваться приложением на различных устройствах: смартфонах, планшетах, компьютерах, Smart-TV и др.

Слушать музыку онлайн в высоком качестве будет удобно со скоростным мобильным интернетом. Сейчас 4G сеть Киевстар доступна в более чем 11 000 населенных пунктах, где проживает свыше 80% населения Украины. Компания обеспечивает самую высокую среднюю скорость мобильного интернета среди других мобильных сетей. Это подтверждают данные за 2018 и 2019 годы от международных компаний Ookla и nPerf, которые анализируют работу мобильных сетей по всему миру.

*При условии своевременной оплаты пакета услуг на 4 недели абоненты с тарифом «Общение без границ» также получат нетарифицируемый доступ к приложениям в рамках сервиса «Свободная музыка».

Справка о Киевстар:

Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на базе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий для 26 млн абонентов. Услуги 4G Компании доступны на территории, где проживает 80% населения Украины. В мобильной сети Киевстар средняя скорость передачи данных самая высокая среди мобильных операторов Украины, что подтверждают данные международных компаний Ookla и nPerf за 2018 и 2019 годы.

Акционеры Киевстар – международная Группа VEON, с офисом в Нидерландах. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар более 20 лет работает в Украине, являясь крупнейшим плательщиком налогов на телеком рынке, одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией.

Дополнительная информация: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua.

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