Среди преимуществ, которые компания Google предоставляла Facebook при участии в аукционах на онлайн-рекламу было фиксированное количество побед.

В результате сговора между Google и Facebook на рынке онлайн-рекламы соцсеть получала преимущества в скорости, а процент выигрышей на аукционах был согласован компаниями заранее.

Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на черновую версию иска к Google от 10 штатов США.

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Как пишет издание, в рамках соглашения между компаниями Google предоставляла Facebook преимущество в скорости и времени.

У Facebook было почти вдвое больше времени, чтобы подать заявку на участие в аукционе: 300 миллисекунд против 160 миллисекунд у других участников.

Как отмечает издание, на этом рынке, где важны доли секунды, преимущество в скорости было решающим. Также Facebook мог проводить расчеты с сайтами, на которых размещалась реклама, напрямую. Другие компании не могли этого делать.

Также издание утверждает, что Google позволял Facebook идентифицировать 80% пользователей мобильных устройств и 60% тех, кто пользуется интернетом с компьютера, чтобы лучше понимать аудиторию.

Со своей стороны Facebook, пообещал участвовать в 90% аукционов, если сможет идентифицировать конечного пользователя. Также компания обязалась тратить $500 млн ежегодно к четвертому году действия соглашения.

Отмечается, что самым серьезным обвинением в проекте иска является то, что две компании заранее договорились о фиксированном проценте аукционов, который выиграет Facebook.

«Без ведома других участников рынка, независимо от того, насколько высоки другие ставки, стороны договорились, что победа будет отдана Facebook определенное количество раз», — говорится в документе.

Критика со стороны Сената США

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Автор: УНИАН