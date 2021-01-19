В результате сговора между Google и Facebook на рынке онлайн-рекламы соцсеть получала преимущества в скорости, а процент выигрышей на аукционах был согласован компаниями заранее.
Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на черновую версию иска к Google от 10 штатов США.
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Как пишет издание, в рамках соглашения между компаниями Google предоставляла Facebook преимущество в скорости и времени.
У Facebook было почти вдвое больше времени, чтобы подать заявку на участие в аукционе: 300 миллисекунд против 160 миллисекунд у других участников.
Как отмечает издание, на этом рынке, где важны доли секунды, преимущество в скорости было решающим. Также Facebook мог проводить расчеты с сайтами, на которых размещалась реклама, напрямую. Другие компании не могли этого делать.
Также издание утверждает, что Google позволял Facebook идентифицировать 80% пользователей мобильных устройств и 60% тех, кто пользуется интернетом с компьютера, чтобы лучше понимать аудиторию.
Со своей стороны Facebook, пообещал участвовать в 90% аукционов, если сможет идентифицировать конечного пользователя. Также компания обязалась тратить $500 млн ежегодно к четвертому году действия соглашения.
Отмечается, что самым серьезным обвинением в проекте иска является то, что две компании заранее договорились о фиксированном проценте аукционов, который выиграет Facebook.
«Без ведома других участников рынка, независимо от того, насколько высоки другие ставки, стороны договорились, что победа будет отдана Facebook определенное количество раз», — говорится в документе.
Критика со стороны Сената США
- 21 октября 2020 года Министерство юстиции США подало иск против владельца Google, компании Alphabet, обвинив ее в нарушении конкуренции в сфере поисковых сервисов.
- 29 октября 2020 года глав Facebook, Google и Twitter раскритиковали в Сенате США.
- 13 ноября 2020 года группа из 165 компаний и отраслевых органов призвала антимонопольные органы ЕС занять более жесткую позицию в отношении Google, обвинив техногиганта в нечестной конкуренции.
- 17 декабря 2020 года США обвинили Google в монопольном сговоре с Facebook.
- 22 декабря 2020 года Google и Facebook решили объединиться в борьбе с антимонопольными исками.
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