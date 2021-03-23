В качестве ответчиков в иске указаны французское и ирландское отделения Facebook.

Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" подала в суд на Facebook, обвинив соцсеть в использовании "вводящей в заблуждение коммерческой практики".

Об этом сообщается на сайте организации.

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Как отмечают в своем иске представители организации, соцсеть обещает пользователям "безопасную, надежную и свободную от ошибок" онлайн-среду, но вместо этого в Facebook широко распространяются "ксенофобские публикации и фейки".

В качестве ответчиков в иске указаны французское и ирландское отделения Facebook.

Организация ожидает, что решение французского суда в отношении Facebook будет иметь "глобальные последствия", поскольку у соцсети действуют единые условия обслуживания по всему миру. Согласно французским законам, использование вводящей в заблуждение коммерческой практики карается штрафом в размере до 10% от годовых продаж в этой стране.

Что этому предшествовало

22 марта 2021 года Facebook опубликовала данные о борьбе с распространением недостоверной информации. Компания сообщила, что ежедневно удаляет несколько миллионов фейковых аккаунтов.

Так, в период с октября по декабрь 2020 года удалены были более 1,3 млрд таких аккаунтов, а за последние три года были удалены более 100 сетей за «скоординированное недостоверное поведение».

По состоянию на март 2021 года в Facebook отметили отслеживанием недостоверной, фейковой информации и аккаунтов занимаются свыше 35 тыс. человек.

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Автор: Елена Коваленко