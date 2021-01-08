Мессенджер WhatsApp обновил пользовательское соглашение, добавив пункт о передаче личных данных пользователей корпорации Facebook. Те, кто не примут новые правила до 8 февраля, не смогут продолжить пользоваться приложением

Мессенджер WhatsApp обновил свое пользовательское соглашение, добавив пункт о передаче личных данных пользователей корпорации Facebook.

Читайте такжеApple извинилась за прослушку подрядчиками запросов к SiriОб этом сообщает Forbes.ru.

"Являясь одной из компаний Facebook, WhatsApp получает информацию от других компаний Facebook и предоставляет информацию другим компаниям Facebook. Мы можем использовать информацию, полученную от этих компаний, а они могут использовать информацию, предоставленную нами, чтобы обеспечивать функционирование наших услуг", - говорится в обновленных правилах пользования.

В специальном разделе WhatsApp поясняет, что мессенджер может делиться с Facebook регистрационными данными аккаунта пользователя (например, его номером телефона), данным о транзакциях, служебной информацией, данными о взаимодействиях с другими пользователями и компаниями, информацией об устройстве, IP-адресом и другими данными.

Издание Ars Technica сообщает, что пользователи WhatsApp стали получать уведомления в приложении с просьбой принять обновленное соглашение. Тот, кто не примет новые правила до 8 февраля 2020 года, больше не сможет пользоваться мессенджером.

Что этому предшествовало

В начале декабря 2020 года, власти 48 американских штатов и Федеральная торговая комиссия подали иски против Facebook, обвинив компанию в нарушении антимонопольного законодательства.

От компании требуют, чтобы она продала приобретенные ранее WhatsApp и Instagram для восстановления добросовестной конкуренции.

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Автор: УНИАН