Власти Турции решили отказаться от WhatsApp / REUTERS
Администрация президента Турции сообщила, что откажется от использования мессенджера WhatsApp за того, что соцсеть вскоре начнет передавать личные данные пользователей в компанию Facebook.
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Об этом сообщает "Украинская правда".
"В администрации отметили, что рабочее общение чиновников переместится в приложение BiP, который принадлежит местной компании Turkcell Iletisim Hizmetleri AS", - говорится в сообщении.
Что этому предшествовало
- На прошлой неделе мессенджер WhatsApp обновил свое пользовательское соглашение, добавив пункт о передаче личных данных пользователей корпорации Facebook.
- В начале декабря 2020 года, власти 48 американских штатов и Федеральная торговая комиссия подали иски против Facebook, обвинив компанию в нарушении антимонопольного законодательства.
- От компании требуют, чтобы она продала приобретенные ранее WhatsApp и Instagram для восстановления добросовестной конкуренции.
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