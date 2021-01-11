Соцсеть WhatsApp вскоре начнет передавать личные данные пользователей в компанию Facebook.

Администрация президента Турции сообщила, что откажется от использования мессенджера WhatsApp за того, что соцсеть вскоре начнет передавать личные данные пользователей в компанию Facebook.

Читайте такжеTwitter мог "сливать" данные пользователей рекламодателям

Об этом сообщает "Украинская правда".

"В администрации отметили, что рабочее общение чиновников переместится в приложение BiP, который принадлежит местной компании Turkcell Iletisim Hizmetleri AS", - говорится в сообщении.

Что этому предшествовало

На прошлой неделе мессенджер WhatsApp обновил свое пользовательское соглашение, добавив пункт о передаче личных данных пользователей корпорации Facebook.

В начале декабря 2020 года, власти 48 американских штатов и Федеральная торговая комиссия подали иски против Facebook, обвинив компанию в нарушении антимонопольного законодательства.

От компании требуют, чтобы она продала приобретенные ранее WhatsApp и Instagram для восстановления добросовестной конкуренции.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН