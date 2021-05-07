Главной причиной такого роста является активное развертывание сетей 5G в Китае.

Мировые поставки смартфонов с поддержкой высокоскоростной 5G-связи в первом квартале этого года, по сравнению с первым кварталом 2020 года, выросли в 5,5 раза – до 133,9 млн штук с 24 млн штук.

Об этом сказано в исследовании международной аналитической компании Strategy Analytics.

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Отмечается, что главной причиной такого роста является активное развертывание сетей 5G в Китае.

Согласно исследованию, лидером по количеству поставленных 5G-смартфонов в первом квартале стала американская компания Apple – 40,4 млн штук (в первом квартале прошлого года компания не поставляла такие смартфоны).

На втором месте – китайская компания Oppo с показателем 21,5 млн штук (рост в 12 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

На третьем – китайская компания Vivo с показателем 19,4 млн штук (рост в 7,5 раза).

На четвертом – южнокорейская компания Samsung с показателем 17 млн штук (рост в 2 раза).

На пятом – китайская компания Xiaomi с показателем 16,6 млн штук (рост 6,5 раза).

Наибольшие доли на мировом рынке таких смартфонов по итогам первого квартала заняли Apple (30,2%), Oppo (16,1%) и Vivo (14,5%).

Что этому предшествовало

Согласно исследованию международной аналитической компании Strategy Analytics, мировые поставки смартфонов в первом квартале 2021 года, по сравнению с первым кварталом 2020 года, выросли на 24% - до 340 млн штук с 275 млн штук.

В ноябре 2020 года Кабинет министров утвердил план мероприятий по освобождению дополнительных полос радиочастот в диапазонах 790-862 МГц и 694-790 МГц от радиоэлектронных средств телевидения для полноценного внедрения высокоскоростной 5G-связи в Украине.

В ноябре того же года Министерство цифровой трансформации начало выполнять принятый план по внедрению 5G в Украине, в частности, ведомство приступило к научно-исследовательским работам, необходимым для запуска высокоскоростной мобильной 5G-связи.

Strategy Analytics

Strategy Analytics – международная аналитическая компания, специализирующаяся на исследовании рынка современных технологических продуктов. Компания имеет офисы в США, Великобритании, Франции, Германии, Китае, Японии и Южной Корее.

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Автор: Павел Степанец