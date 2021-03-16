Компания владеет долями в «аналоге Twitter» Weibo, видеосервисе Bilibili и в новостных изданиях.

Власти Китая потребовали от крупнейшей в стране интернет-компании Alibaba Group Holding Ltd избавиться от ее медиаактивов.

Об этом со ссылкой на источники пишет The Wall Street Journal.

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Издание отмечает, что наличие у Alibaba активов в СМИ создает серьезные проблемы для Коммунистической партии Китая и ее мощного пропагандистского аппарата.

Китайские чиновники потребовали от Alibaba представить план по существенному сокращению активов в этой сфере.

Alibaba владеет долей в китайском аналоге Twitter — Weibo, а также выходящей в Гонконге газетой South China Morning Post.

В Alibaba отказались комментировать возможную продажу медиаактивов, а также заявили, что «пассивно» инвестируют в медиаактивы, чтобы помочь компаниям и сотрудничать с ними в коммерческом поле.

«Мы не вмешивались и не вмешиваемся в деятельность СМИ или редакционные решения», — заявили в Alibaba.

По оценке издания, совокупная стоимость принадлежащих Alibaba долей в публичных компаниях составляет более $8 млрд. В частности, доля Alibaba в Weibo оценивается в $3,5 млрд, а в видеоплатформе Bilibili — в $2,6 млрд.

Что такое Alibaba

Alibaba - крупнейшая интернет-компания Китая, которая работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Основателем компании является Джек Ма. Компании принадлежит несколько популярных интернет-площадок, в том числе интернет-магазин AliExpress.com. Облачное подразделение Alibaba - одна из самых быстрорастущих компаний группы.

История конфликта

Проблемы Джека Ма с китайскими властями обострились после того, как в октябре 2020 года он публично раскритиковал финансовые регуляторы и банки Китая, обвинив их в «ломбардном мышлении».

После этого банк Китая отменил обещавшее быть рекордным IPO финтех-стартапа Ма Ant Group. Джек Ма был готов отдать властям часть Ant Group, но это не помогло предотвратить отмену IPO.

16 августа 2020 года стало известно о том, что США намерены запретить ряду китайских компаний работать на территории страны. В том числе запрет мог коснуться самой крупной интернет-компании Китая Alibaba.

2 февраля 2021 года китайская государственная газета Shanghai Securities News исключила основателя Alibaba Джека Ма из списка главных бизнесменов страны.

3 февраля 2021 года Джек Ма согласовал с китайскими регуляторами план реорганизации Ant Group, который превратит финтех-гиганта в финансовую холдинговую компанию.

5 февраля 2021 года власти Китая выдвинули новые условия для выхода на биржу финансово-технологической компании Ant Group («дочка» Alibaba) Джека Ма.

21 февраля 2021 года основатель Microsoft Билл Гейтс нанес очередной удар по китайскому интернет-гиганту Alibaba. Его семейный фонд продал все принадлежавшие ему акции компании.

12 марта 2021 года стало известно о том, что антимонопольные органы Китая планируют оштрафовать Alibaba на рекордную сумму.

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Автор: Елена Коваленко