Строительство 4G в маленьких селах – самый важный инструмент, чтобы преодолеть цифровой разрыв в Украине.

Киевстар запустил 4G интернет в диапазоне 900 МГц в Донецкой и Луганской области, где недавно завершил рефарминг – перераспределение частот между операторами и перенастройку оборудования. Таким образом, 4G в диапазоне 900 МГц работает уже во всех областях Украины. Это завершение первого важного этапа расширения покрытия скоростного интернета в сельской местности, который был начат в июне 2020 года.

"Строительство 4G в маленьких селах – самый важный инструмент, чтобы преодолеть цифровой разрыв в Украине. Чтобы это стало возможным, Киевстар добровольно отказался от части своих частот, которые затем были распределены между другими операторами для запуска LTE в диапазоне 900 МГц. Благодаря этому скоростной интернет сегодня начинает работать в маленьких и отдаленных селах. В том числе там, где живет всего по 50-100 человек", – комментирует Александр Комаров, президент Киевстар.

4G от Киевстар в Донецкой и Луганской областях сегодня получили еще 84 тысячи людей, живущих в 90 небольших городках или селах. В целом скоростной мобильный интернет от Киевстар уже работает почти в 14 тысячах городов и сел, где живет 85% населения Украины. Половина из них получили 4G именно в 2020 году. В планах компании до июля 2022 обеспечить скоростным мобильным интернетом не менее 90% населения страны.

Ускорить развертывание национальной 4G-сети в сельской местности удалось благодаря использованию частот 900 МГц, которые имеют больший радиус покрытия, по сравнению с частотами 1800 МГц и 2600 МГц. Этому предшествовали 2 года кропотливой работы с участием всех мобильных операторов, регулятора, Минцифры и других государственных органов.

Также с начала 2020 Киевстар вложил в строительство сети 4,3 миллиарда гривень, увеличив инвестиции на 22%, по сравнению с прошлым годом. За последние 5 лет расходы компании, в том числе в развитие 3G и 4G в Украине, превысили 28 миллиардов гривень.

Справка о Киевстар

Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на базе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий для 25,8 млн абонентов.

Услуги 4G Компании доступны на территории, где проживает 85% населения Украины.

Акционеры Киевстар – международная Группа VEON Ltd, с офисом в Нидерландах.

Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).

Киевстар более 20 лет работает в Украине, являясь крупнейшим плательщиком налогов на телекомрынке, одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией.

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Автор: УНИАН