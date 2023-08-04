Национальный телеком оператор продолжает развивать цифровые услуги, чтобы украинцы могли работать, учиться, общаться с помощью современных технологий. В ближайшие три года Киевстар планирует инвестировать в развитие телеком сектора Украины 600 миллионов долларов США.

Во 2 кв 2023 года команда Киевстара подключила к 4G связи еще 80 населенных пунктов, а также установила 270 новых базовых станций. Компания увеличила на 35,1% капитальные затраты по сравнению со 2 кв 2022 года, что позволило увеличить территорию охвата связью 4G и ускорить восстановление сети в деоккупированных населенных пунктах. Сейчас связь 4G от Киевстара доступна для 94,3% населения на подконтрольной Украине территории. Более 93% телеком сети Киевстара работает в привычном режиме. Для обеспечения стабильной работы сети компания потратила во 2 кв 2023 года более 1,395 млрд грн, на 35% больше, чем во 2 кв. 2022.

Абоненты телеком оператора увеличили использование услуг мобильного интернета. Объемы мегабайтов на абонента во 2 кв 2023 выросли на 25,6% по сравнению со 2 кв 2022. это стало возможным благодаря развитию сети 4G, а также предложенным компанией тарифам с большим количеством мегабайтов. Количество абонентов, пользующихся услугами 4G, увеличилось на 13,5% по сравнению с 2 кв 2022 г.

Видео дня

Общее количество абонентов во 2 кв 2023 года уменьшилось на 2,6% в результате влияния факторов войны, таких как миграция населения за пределы страны, а также временная оккупация ряда населенных пунктов.

Киевстар развивает сервисы, которые помогают украинцам преодолевать сложности войны. Такие как цифровые услуги для онлайн-образования, заботы о здоровье, досуг, услуги цифрового телевидения Киевстар TV, и другие. Так, количество абонентов которые пользуются более чем одной услугой телеком оператора выросло на 37,8%.

Во 2 кв 2023 года Киевстар уплатил в государственный бюджет Украины более 2,7 млрд грн налогов и сборов. Общая сумма налогов и других платежей, уплаченных в госбюджет с начала войны, превысила 15,2 млрд грн. Кроме того, Национальный телеком оператор предоставил помощи ВСУ, абонентам, стране на сумму 1,162 млрд грн. за 17 месяцев войны компания потратила на развитие и строительство телеком сети 8,136 млрд грн.

Справка о Киевстаре:

Киевстар - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, по состоянию на июнь 2023 года обслуживал 24,1 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар помогает абонентам, обществу и стране преодолевать сложности военного времени. С начала полномасштабной войны компания выделила более 1,162 млрд грн помощи на гуманитарные нужды ВСУ, общества, абонентов. Единственный акционер Киевстара - международная группа VEON. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 25 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.