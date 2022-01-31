Во время рабочей поездки руководителей Минцифры, НКРЗИ и УГЦР, посвященной тестированию 4G на автодорогах, президент Киевстар Александр Комаров сообщил о планах компании завершить покрытие скоростным мобильным интернетом всех автодорог международного значения до конца 2022 года. Общая сумма инвестиций в этот проект может составить около 700 млн грн.

31 января руководители Министерства цифровой трансформации Украины, НКРСИ и УДЦР вместе с представителями мобильных операторов осуществили рабочую поездку по трассе М-03 (Киев-Харьков) с целью проверки качества связи на участке Киев-Пирятин. При этом скорость передачи мобильных данных в сети Киевстар была выше нормативно установленных предельных показателей качества для 4G-связи.

Киевстар начал амбициозный проект по строительству сетей 4G на автодорогах международного значения в 2021 году. В частности, компания досрочно выполнила планы по покрытию связью 4G автодорог Киев - Львов, Киев - Одесса, Киев - Харьков, Решетиловка – Днепр.

Как сообщил президент компании "Киевстар" Александр Комаров, "до конца 2022 года связь 4G будет на всех 29 автодорогах международного значения, а это более 8,5 тысяч километров путей. Чтобы осуществить этот проект нам понадобится установить или модернизировать 450 базовых станций, что требует около 700 млн грн инвестиций".

В частности, чтобы построить "бесшовное" радио покрытие на 156-километровом участке дороги между городами Киев и Пирятин, где проводилось тестирование качества 4G-связи, компания построила 55 базовых станций. При этом возможность доступа к новым мобильным технологиям получили не только автомобилисты, но и жители 26 населенных пунктов вблизи автодороги.

Благодаря скоростному мобильному интернету абоненты смогут чувствовать себя в пути более защищенно. Ведь всегда можно связаться с аварийными службами, воспользоваться онлайн-навигатором, найти в интернете ближайшие автозаправки или пункты скорой медицинской помощи. Кроме того, 4G в дороге — это "мобильный офис" и возможность решать производственные задачи непосредственно из автомобиля, если подключить к интернету гаджеты, необходимые для работы. Например, в 2021 году абоненты, которые ездили по дороге Киев-Пирятин, использовали в пути 540 терабайтов мобильных данных.

Киевстар также работает и над строительством радио покрытия 4G сети на 23 дорогах национального значения. Этот проект должен быть завершен в июле 2024 года.

Александр Комаров отметил, что телеком-оператор Киевстар был и остается убежденным сторонником интернетизации Украины и поддерживает широкое распространение новых технологий связи. "У нас огромное желание развивать современные интеллектуальные продукты и качественную связь. Надеюсь, что государство будет поддерживать и создавать инвестиционные стимулы для "технологического прорыва" Украины – в частности, будет снижена фискальная нагрузка на отрасль связи".

С 2018 года и по сегодня Киевстар инвестировал в телеком рынок Украины свыше 20 миллиардов гривен - в строительство сетей LTE, приобретение лицензий, улучшение качества связи. Благодаря этому количество абонентов компании, которые пользуются высокоскоростным мобильным интернетом, увеличилось в 2021 году на 32% – до 12 миллионов. На сегодня услуги 4G-связи Киевстар доступны на территории, где проживает более 90% населения.

Справка. Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на базе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий для 26,3 млн абонентов мобильной и 1,2 млн абонентов фиксированной связи. Услуги 4G Компании доступны на территории, где проживает 90% населения Украины. Акционеры Киевстар – международная Группа VEON Ltd, с офисом в Нидерландах. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 24 года работает в Украине, являясь крупнейшим плательщиком налогов на телеком рынке, одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией.