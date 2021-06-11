Киевстар начал системно использовать частоты 900 МГц для улучшения покрытия 4G интернета не только в селах, но и в городах. В течение апреля и мая скоростной интернет на новых частотах заработал в Виннице, Житомире, Кременчуге, Кривом Роге, Мариуполе и Николаеве.

«Проект LTE900 дал значительный толчок для расширения сети в маленьких селах, где раньше у людей не было скоростного интернета. За последний год жители тысячи таких населенных пунктов получили 4G от Киевстар и мы уже видим, как быстро растет использование там интернета, уменьшается цифровой разрыв с городами. LTE900 имеет значительный потенциал развития как минимум следующие несколько лет. В первую очередь для запуска 4G в отдаленных, труднодоступных селах и на автодорогах. Но также для улучшения работы сети там, где ею одновременно уже пользуются десятки тысяч клиентов» – рассказал Василий Пантов, директор по планированию и управлению качеством сетей Киевстар.

Благодаря использованию частот 900 МГц в городах Киевстар удалось улучшить качество сигнала в помещениях. Ведь преимущество этого диапазона не только в большем радиусе покрытия, но и в том, что сигнал на низких частотах лучше проникает через стены сооружений, по сравнению с сигналом на высоких частотах.

Как показывает статистика, благодаря этой инновации:

4G покрытие внутри зданий возросло на 5-10 процентных пунктов;

4G трафик вырос в среднем на 7%;

индекс удовлетворенности абонентов по результатам опроса также улучшился на 1-2 процентных пунктов.

Внедрение низкочастотного 4G покрытия в городах является распространенной практикой во многих странах, таких как Германия, Великобритания, Нидерланды, Швеция и др. Поэтому до конца года Киевстар планирует значительно увеличить количество городов с покрытием 900 МГц.

Это один из многих технологических проектов компании, направленных на улучшение качества сети и обеспечения лучшего сервиса для абонентов. Среди других: агрегация частот, технологии MIMO4x4 и Massive MIMO, VoLTE и тому подобное. В целом 4G сеть Киевстар работает почти в 15 тысячах городов и сел Украины, где проживает более 87% населения страны.

Справка о Киевстар:

Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, которого выбрали около 26 млн абонентов мобильной связи и более 1 млн абонентов «Домашнего интернета». Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. На сегодня 87,8% населения Украины живет в зоне сети LTE Киевстар. Компания лидирует на рынке мобильной, фиксированной связи, интернета и конвергентных услуг (связь, интернет, ТВ). Киевстар предоставляет инновационные решения с использованием Big Data, IoT, Cloud solutions, мобильные финансовые услуги и др. Для стартап-компаний создана уникальная платформа Open API с возможностью использовать аналитические данные оператора для разработки цифровых продуктов.

Акционеры Киевстар – международная Группа VEON, головной офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 23 года работает в Украине, и признан как самый дорогой бренд Украины, крупнейший плательщик налогов на рынке связи, лучший работодатель и социально ответственная компания.

Дополнительная информация: [email protected], www.kyivstar.ua.

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Автор: Иван Бойко