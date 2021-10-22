В него вошли инструменты, разработанные ведущими поставщиками решений в области информационной защиты – Fortinet и Barracuda. Они помогут компаниям защищать от угроз различных типов сетевые инфраструктуры, сервисы и облачные решения.

Киберзащиту от Киевстар могут использовать любые компании, независимо от индустрии, формы собственности или размера: государственные учреждения, банки, финансовые организации, IT-бизнес, промышленность, компаний, которые работают с персональными данными, сервисные предприятия, ритейл, стартапы и другие.

В зависимости от потребностей и приоритетов компаний, каждое из решений может предоставляться отдельно или в комплексе с другими инструментами для кибербезопасности. Это поможет не только защитить инфраструктуру, но и оптимизировать ее.

Функционал инструментов для киберзащиты позволяет организовать:

Защиту корпоративной почты (Email Security) от вредоносного программного обеспечения, фишинговых атак, спама и других киберугроз. Предотвращает потерю данных, шифрует и архивирует электронную почту.

(Email Security) от вредоносного программного обеспечения, фишинговых атак, спама и других киберугроз. Предотвращает потерю данных, шифрует и архивирует электронную почту. Защиту от разноуровневых атак, фильтрацию корпоративного трафика (Next Generation Firewall). Обнаруживаются и блокируются новые сложные угрозы, при этом не уменьшается производительность и пропускная способность сети.

(Next Generation Firewall). Обнаруживаются и блокируются новые сложные угрозы, при этом не уменьшается производительность и пропускная способность сети. Защиту веб-приложений (Web Application Firewall (WAF)) от вредоносного трафика из интернета. Анализируется http-трафик между веб-приложением и сетью интернет, отфильтровываются обнаруженные угрозы.

(Web Application Firewall (WAF)) от вредоносного трафика из интернета. Анализируется http-трафик между веб-приложением и сетью интернет, отфильтровываются обнаруженные угрозы. Защиту корпоративной сети (Network Access Control (NAC)) от неавторизованных пользователей и злоумышленников. Предоставляется сетевой доступ по профилю пользователя и выясняется, безопасно ли подключать к сети то или иное устройство.

(Network Access Control (NAC)) от неавторизованных пользователей и злоумышленников. Предоставляется сетевой доступ по профилю пользователя и выясняется, безопасно ли подключать к сети то или иное устройство. Работу систем защиты данных для анализа поведения пользователей (User and Entity Behavioral Analytics (UBA / UEBA)). Обнаруживается любое аномальное поведение в сети и нарушение правил, установленных компанией.

(User and Entity Behavioral Analytics (UBA / UEBA)). Обнаруживается любое аномальное поведение в сети и нарушение правил, установленных компанией. Защиту конечных точек (Endpoint Security) ИТ-инфраструктуры компании (серверов, ПК, ноутбуков, смартфонов) от известных и неизвестных атак. Обнаруживаются, анализируются и блокируются различные угрозы — взлом устройства, заражение вирусом, спам других устройств и тому подобное.

Предложенные Киевстар решения работают в любой среде — в облаке, на виртуальной машине или на имеющемся оборудовании компании. Они совместимы с другими сервисами для информационной защиты и могут сочетаться с ними. А использование современных технологий на основе машинного обучения (machine learning) позволяет точно определять уязвимые места системы и блокировать не только известные, но и новые угрозы.

Напомним, что ранее Киевстар предложил бизнес-клиентам сервис AntiDDoS, эффективность которого в противодействии DDoS-атакам различных уровней компания проверила на своих системах и сети. AntiDDoS постоянно отслеживает структуру трафика, поступающего из интернета в подсети (ресурсы) клиента. Как только система выявляет отклонения от легитимного трафика, он автоматически перенаправляется на очистку и только после этого возвращается к клиенту.

Подобрать оптимальное решение для киберзащиты конкретной компании можно с помощью экспертов Киевстар. Также оператор предоставляет поддержку для работы сервисов после подключения. Получить больше информации и заказать консультацию можно на официальном сайте Киевстар.

Справка о компании

Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, которого выбрали около 26 млн абонентов мобильной связи и более 1 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. На сегодня 89% населения Украины живет в зоне сети LTE Киевстар. Компания лидирует на рынке мобильной, фиксированной связи, интернета и конвергентных услуг (связь, интернет, ТВ). Киевстар предоставляет инновационные решения с использованием Big Data, IoT, Cloud solutions, мобильные финансовые услуги и др.

Акционеры Киевстар – международная Группа VEON, головной офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 23 года работает в Украине, и признан как самый дорогой бренд Украины, крупнейший плательщик налогов на рынке связи, лучший работодатель и социально ответственная компания.

Автор: Иван Бойко