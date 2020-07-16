Киевстар предлагает абонентам вдвое больше услуг за те же деньги

До 31 августа включительно абоненты Киевстар могут получить вдвое больше мегабайтов мобильного интернета, минут для звонков на другие сети и SMS-сообщений, чем предусмотрено в их тарифе.

Выгодным предложением могут воспользоваться абоненты, которые обслуживаются на предоплате, пользуются тарифами «Все вместе» или контрактными тарифами для физических лиц*. Для этого им достаточно иметь оплаченный пакет услуг на месяц/4 недели и отправить запрос одним из нескольких удобных способов:

введя короткий код *222#;

воспользовавшись голосовым меню по номеру 222;

воспользовавшись приложением «Мой Киевстар».

В течение дня им будет начислен второй пакет услуг без всяких доплат. Например, абоненты с тарифом «Общение без границ» получат дополнительно 3000 Мб и 30 минут для звонков на другие мобильные и за границу.

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Абоненты предоплаты могут пользоваться дополнительными услугами до следующей даты оплаты по тарифу, а контрактные абоненты и клиенты с тарифами «Все вместе» – до конца календарного месяца. А потом они смогут снова заказать еще один дополнительный пакет услуг.

*Предложение не распространяется на тарифы для бизнеса и тарифы со специальными условиями: Киевстар Комфорт 2018, Профессионал, Звонки для родителей, Интернет для родителей, SIM для устройств, Smart SIM.

Справка о Киевстар:

Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на базе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий для 26 млн абонентов. Услуги 4G Компании доступны на территории, где проживает 80% населения Украины. В мобильной сети Киевстар средняя скорость передачи данных самая высокая среди мобильных операторов Украины, что подтверждают данные международных компаний Ookla и nPerf за 2018 и 2019 годы.

Акционеры Киевстар – международная Группа VEON, с офисом в Нидерландах. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар более 20 лет работает в Украине, являясь крупнейшим плательщиком налогов на телеком рынке, одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией.

Дополнительная информация: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua.

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