По широте покрытия связью 4G лидируют Киевская, Житомирская и Днепропетровская области – на уровне 93-94%.

Один из крупнейших украинских мобильных операторов "Киевстар" уже обеспечил скоростной мобильной связью четвертого поколения более 90% населения Украины.

Об этом сообщил президент компании Александр Комаров во время пресс-конференции в Киеве.

"Наша цель - построить самую быструю и самую большую 4G-сеть в Украине. Мы идем с большим опережением графиков, с большим опережением конкурентов. На данный момент мы обеспечили покрытие 4G-сети среди 90% населения Украины. Это наше лицензионное обязательство, которое мы должны были выполнить только в следующем году, но мы очень быстро инвестируем, очень быстро строим и выполняем все, что пообещали", - отметил Комаров.

По его словам, инвестиции компании, в первую очередь, направлены на то, чтобы украинцы, независимо от места их постоянного или временного проживания, могли получать качественные телекоммуникационные услуги.

"Мы инвестируем в инфраструктуру для того, чтобы люди получали новейшие услуги цифровой мобильной связи. Для того, чтобы, несмотря на проживание в городе или в селе, они могли учиться, развлекаться, работать онлайн. И с нашей точки зрения, именно это является очень большим катализатором развития государства" , - подчеркнул Комаров.

Как сообщал УНИАН, в марте 2020 года украинские мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell получили лицензии на ресурс на радиочастотах 900 МГц, необходимый для запуска высокоскоростного Интернет-связи 4G на всей территории Украины. На сегодня операторы предоставляют услуги 4G связи на частотах 1800 МГц и 2600 МГц.

Компания "Киевстар" основана в 1994 году, предоставляет услуги мобильной, фиксированной связи и широкополосного доступа к интернету. Акционером "Киевстара" является холдинг VEON, базирующийся в Нидерландах. Компания VEON работает на рынках СНГ, Европы, Азии, Африки, а ее акции находятся в свободном обращении на бирже NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).

Автор: Иван Бойко