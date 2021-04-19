Новый сервис комплексной защиты AntiDDoS отслеживает и автоматически блокирует кибератаки, направленные на ограничение доступа к IT-системам или ресурсам компании.

Киевстар расширяет экосистему продуктов для бизнес-клиентов новым актуальным сервисом AntiDDoS – многоуровневой защитой от направленного вредоносного трафика, эффективность которой проверена на собственных IT-системах и сети оператора. В основе сервиса – решение FortiDDoS от разработчика Fortinet.

«В наше время защита от киберугроз– это неотъемлемая часть развития бизнес-процессов компании. Ведь можно сколько угодно уделять время стратегии развития бизнеса, внедрять новые методы для увеличения прибыли, но в один миг потерять все из-за блокировки рабочих ресурсов злоумышленниками, – прокомментировал Константин Вечер, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар. – Киевстар знает, как противостоять таким угрозам и помогает клиентам защищать от них свой бизнес».

Сервис AntiDDoS работает в интернет-сети Киевстар. Он отслеживает структуру трафика, поступающего из интернета в подсети (ресурсы) клиента. Как только система выявляет отклонения от легитимного трафика, он автоматически перенаправляется на очистку и только после этого попадает к клиенту:

Среди основных преимуществ AntiDDoS:

Постоянный мониторинг трафика и автосрабатывание на события. Система работает в автоматическом режиме без необходимости вмешательства оператора - независимо от типа и масштаба атаки. Уменьшение риска «ложного срабатывания».

Система работает в автоматическом режиме без необходимости вмешательства оператора - независимо от типа и масштаба атаки. Уменьшение риска «ложного срабатывания». Всесторонняя проверка аномалий. Работа с трафиком основана не только на сигнатурном анализе, но и на использовании машинного обучения, что позволяет защищать системы от известных и неизвестных атак нового типа.

Работа с трафиком основана не только на сигнатурном анализе, но и на использовании машинного обучения, что позволяет защищать системы от известных и неизвестных атак нового типа. Высокоэффективное аппаратное решение. 100% проверка пакетов: двунаправленное выявление, противодействие атакам DDoS уровней 3, 4 и 7, в т.ч. объемным, атакам SSL Renegotiation/HTTP.

100% проверка пакетов: двунаправленное выявление, противодействие атакам DDoS уровней 3, 4 и 7, в т.ч. объемным, атакам SSL Renegotiation/HTTP. Расширенная защита от атак на базе DNS. 100% проверка всего DNS-трафика для защиты от широкого спектра объемных, направленных на приложения и аномальных атак на основе DNS.

100% проверка всего DNS-трафика для защиты от широкого спектра объемных, направленных на приложения и аномальных атак на основе DNS. Отчеты. Встроенные средства комплексной отчетности. Централизованная отчетность о событиях.

Встроенные средства комплексной отчетности. Централизованная отчетность о событиях. Удобное развертывание, настройка и использование.

Подключить AntiDDoS можно к имеющемуся каналу интернет от Киевстар. В течение 14-30 дней после подключения сервис «изучает» трафик клиента, чтобы в дальнейшем использовать полученные данные для постоянного мониторинга.

Получить больше информации и заказать консультацию по использованию сервиса можно на официальном сайте Киевстар.

Справка про Киевстар:

Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, которого выбрали около 26 млн абонентов мобильной связи и более 1 млн абонентов «Домашнего интернета». Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. Более 87% населения Украины живет в зоне действия сети LTE Киевстар. Компания лидирует на рынке мобильной, фиксированной связи, интернета и конвергентных услуг (связь,интернет, ТВ). Киевстар предоставляет инновационные решения с использованием BigData, IoT, Cloudsolutions, мобильные финансовые услуги и др. Для стартап-компаний создана уникальная платформа Open API, что дает возможность разработчикам использовать аналитические данные оператора для собственных цифровых продуктов. Акционеры Киевстар – международная Группа VEON, головной офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар23 года работает в Украине, и признан как самый дорогой бренд Украины, крупнейший плательщик налогов на рынке связи, лучший работодатель и социально ответственная компания. Дополнительная информация: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко