Капитализация Xiaomi достигла заявленной на IPO цели.

Рыночная капитализация китайского производителя смартфонов Xiaomi превысила $100 млрд.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Стоимость акций компании выросла на 9,1% на торгах в Гонконге 23 декабря, в результате чего рыночная капитализация компании и преодолела знаковую отметку. К концу торгов произошла небольшая коррекция — рост акций составил 7,6%.

С учетом этого фактора капитализация Xiaomi достигла 802 млрд гонконгских долларов, или $103 млрд.

Отмечается, что Xiaomi рассчитывала на капитализацию в $100 млрд еще в 2018 году, после выхода компании на биржу. Но тогда компанию оценили почти вдвое дешевле — в $54 млрд.

Акции компании начали расти в августе этого года на фоне новостей о включении Xiaomi в гонконгский индекс Hang Seng. С этого момента акции производителя смартфонов выросли более чем в два раза.

Что происходит с главным конкурентом Xiaomi

Федеральная комиссия по связи Соединенных Штатов официально признала китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности. Решение начало действовать от 30 июня

В июле под давлением США британское правительство постановило извлечение оборудования Huawei из сети 5G к 2027 году.

Все обвинения Huawei отвергает, а решение США о запрете вице-президент компании назвал "политически мотивированным и не связанным с оценкой рисков".

Также шведские власти запретили местным операторам связи использовать оборудование от китайских поставщиков Huawei или ZTE для своих сетей 5G.

Вашингтон подталкивает своих союзников к подобным жестким действиям в отношении китайских фирм.

Телекоммуникационный гигант Huawei не выдержал санкций США, которые обвинили бренд в сотрудничестве с китайскими спецслужбами и слежке за пользователями, и решил продать подразделение Honor за 15,2 миллиарда долларов.

22 декабря власти США заявили о том, что выделят $1,9 млрд на финансирование программы по демонтажу телекоммуникационного сетевого оборудования Huawei, которое, по словам правительства США, представляет угрозу для национальной безопасности страны.

23 декабря 2020 года Министерство иностранных дел Украины решило демонтировать со зданий ведомства все оборудование китайской компании Huawei.

23 декабря 2020 года правительство США заявило о том, что может предоставить Украине финансовую помощь, чтобы покрыть разницу в цене между 5G-оборудованием китайской Huawei и другими поставщиками телекоммуникационных услуг.

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Автор: УНИАН