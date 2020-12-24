Рыночная капитализация китайского производителя смартфонов Xiaomi превысила $100 млрд.
Об этом сообщает Bloomberg.
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Стоимость акций компании выросла на 9,1% на торгах в Гонконге 23 декабря, в результате чего рыночная капитализация компании и преодолела знаковую отметку. К концу торгов произошла небольшая коррекция — рост акций составил 7,6%.
С учетом этого фактора капитализация Xiaomi достигла 802 млрд гонконгских долларов, или $103 млрд.
Отмечается, что Xiaomi рассчитывала на капитализацию в $100 млрд еще в 2018 году, после выхода компании на биржу. Но тогда компанию оценили почти вдвое дешевле — в $54 млрд.
Акции компании начали расти в августе этого года на фоне новостей о включении Xiaomi в гонконгский индекс Hang Seng. С этого момента акции производителя смартфонов выросли более чем в два раза.
Что происходит с главным конкурентом Xiaomi
- Федеральная комиссия по связи Соединенных Штатов официально признала китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности. Решение начало действовать от 30 июня
- В июле под давлением США британское правительство постановило извлечение оборудования Huawei из сети 5G к 2027 году.
- Все обвинения Huawei отвергает, а решение США о запрете вице-президент компании назвал "политически мотивированным и не связанным с оценкой рисков".
- Также шведские власти запретили местным операторам связи использовать оборудование от китайских поставщиков Huawei или ZTE для своих сетей 5G.
- Вашингтон подталкивает своих союзников к подобным жестким действиям в отношении китайских фирм.
- Телекоммуникационный гигант Huawei не выдержал санкций США, которые обвинили бренд в сотрудничестве с китайскими спецслужбами и слежке за пользователями, и решил продать подразделение Honor за 15,2 миллиарда долларов.
- 22 декабря власти США заявили о том, что выделят $1,9 млрд на финансирование программы по демонтажу телекоммуникационного сетевого оборудования Huawei, которое, по словам правительства США, представляет угрозу для национальной безопасности страны.
- 23 декабря 2020 года Министерство иностранных дел Украины решило демонтировать со зданий ведомства все оборудование китайской компании Huawei.
- 23 декабря 2020 года правительство США заявило о том, что может предоставить Украине финансовую помощь, чтобы покрыть разницу в цене между 5G-оборудованием китайской Huawei и другими поставщиками телекоммуникационных услуг.
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