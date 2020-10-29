Ранее LG с целью удешевления G8X ThinQ в Индии решила продавать его без зарядного устройства.

Корпорация Samsung может последовать примеру Apple и убрать адаптер зарядки и наушники из комплекта поставки будущих смартфонов Galaxy S21, которые ожидаются в январе 2021 года.

Об этом сообщает itc.ua.

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Как пишет издание, информацию о возможном отказе Samsung от адаптеров питания и наушников в стандартной комплектации своих смартфонов, подтвердило корейское издание ETNews.

По информации издания, после презентации iPhone 12 компания Samsung не преминула возможностью высмеять Apple из-за отсутствия в коробках ее смартфонов наушников и адаптера питания.

Однако, если в итоге в коробках Galaxy S21 не окажется адаптеров и наушников, то Samsung не станет первым производителем, поддержавшим это спорное решение Apple. Ранее LG с целью удешевления G8X ThinQ в Индии решила продавать его без зарядного устройства.

Galaxy Fold

В октябре 2020 года Samsung добавила первой модели Galaxy Fold новые функции.

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Автор: УНИАН