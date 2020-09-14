Ожидается, что линейка iPhone 12 будет представлена четырьмя моделями.

Поклонники компании Apple ожидают официального анонса нового iPhone 12 на презентации 15 сентября, но в сети уже сейчас обсуждают видео, на котором предположительно запечатлена задняя часть корпуса нового смартфона.

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Как сообщает ITC, «шпионское» видео полностью согласуется с предыдущими утечками информации о новинке. Вероятнее всего, именно так будет выглядеть задняя часть серийного iPhone 12 Pro.

Ролик подтверждает возвращение к «прямоугольному» дизайну с плоскими гранями (как у iPhone 4 и 5). При этом, узнаваемый блок основной камеры будет сохранен, но в нем появился модуль вспышки, а также небольшое отверстие, которое эксперты считают местом для сканера LiDAR.

На видео также можно видеть кольцевой модуль новой системы беспроводной зарядки с магнитным позиционированием. Предполагается, что магниты будут служить для постановки смартфона на зарядной станции.

Ожидается, что линейка iPhone 12 будет представлена четырьмя моделями: базовые iPhone 12 и iPhone 12 Plus придут на замену iPhone Xr и iPhone 11. Старшие iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max станут более современными аналогами 11 Pro и 11 Pro Max.

Все устройства будут построены на 5-нм SoC A14 Bionic и оснащены OLED-дисплеями. Модели Pro получат панели с частотой обновления изображения 120 Гц.

Презентация Apple 2020: что известно

Компания Apple раскрыла дату своей традиционной осенней презентации. Однако, зарубежные СМИ отмечают, что в этот раз новая линейка iPhone 12 представлена не будет.

По предварительным данным, на презентации Apple в сентябре покажут новую модель часов Apple Watch Series 6, которая получит улучшенный сенсор и более емкий аккумулятор. Кроме того, по данным инсайдеров, компания готовит замену Apple Watch Series 3, в основу которой ляжет «пятая» модель, без датчика, измеряющего сердечный ритм.

Также ожидается презентация сменившего дизайн планшета iPad Air. Также возможно, что на презентации пользователям покажут телевизор Apple TV 4K+ и Mac на базе процессоров Apple Silicon. Ожидается анонс маячков AirTag и наушников AirPods Studio, но есть вероятность, что они будут представлены в октябре.

"Изюминкой" осенней презентации Apple считается айфон. Однако уже сейчас известно, что непосредственно к запуску следующая версия iPhone еще не готова. Поэтому допускают, что новые iPhone 12, скорее всего будут представлены в октябре на отдельном мероприятии.

По данным СМИ, компания покажет сразу четыре новых модели айфона: iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

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Автор: Дмитрий Захаров