В 2020 году Apple впервые презентовала сразу четыре модели новых iPhone. На этот раз компания разделила начало продаж новых моделей в Украине, как и во всем мире, на два этапа. И уже 30 октября украинцам стали доступны новые iPhone 12 и iPhone 12 Pro.

В украинских магазинах новые смартфоны разлетелись очень быстро. Об этом сообщил «Цитрус», авторизованный реселлер Apple. По словам представителей компании, первая партия iPhone 12 и iPhone 12 Pro была полностью раскуплена за первые три дня.

«Цитрус» сообщил, что украинцы отдают предпочтение iPhone 12 Pro в два раза чаще, чем iPhone 12. А самый популярный цвет среди новинок – “Pacific Blue”, его смели со всех полок в первые часы старта продаж.

Популярность более дорогой модели обусловлена высочайшим качеством камеры, наличием дополнительного сенсора LiDAR и премиальными материалами корпуса.

В этом году официальный старт продаж новых iPhone открыла Одесса. Желающие протестировать и приобрести новинку стали в очередь еще до открытия магазина.

«Покупка нового iPhone - это всегда волнительно, и даже во время карантина наши клиенты предпочитают ознакомиться с продукцией вживую, нежели заказывать сразу онлайн», – делятся впечатлением консультанты «Цитруса».

«Официальный старт продаж открыла Одесса. Всем участникам выдавали маски, просили соблюдать дистанцию, делали температурный скрининг перед входом и предлагали антисептик. Мы очень благодарны каждому, кто пришёл к нам и открыл старт продаж iPhone 12» – рассказали продавцы сети.

Если говорить о географии приобретения яблочной новинки, то больше всего счастливых обладателей последних iPhone в Киеве, Днепре и Одессе.

Известно, что на данный момент Украина находится во второй волне старта продаж новинок Apple. Информация о старте продаж iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max будет анонсирована официальным реселлером в скором времени, а пока оформить предзаказ на новинки от Authorised Apple Reseller можно на сайте citrus.ua. Стартовая стоимость устройств составляет:

iPhone 12 от 31 999 грн

iPhone 12 Pro от 39 999 грн.

Клиентам сети будет предоставлена выгодная возможность от «Монобанка» – делить оплату на 12 частей. Также можно использовать услугу «Цитрус Обмен» при приобретении товара и получить дополнительную скидку на новый iPhone 12.

Известно, что поставки устройств в этом году ограничены в связи с пандемией. Поэтому всем желающим стать обладателем самых свежих iPhone 12 стоит поспешить.

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Автор: УНИАН