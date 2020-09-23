В iOS 14 встроено несколько уровней безопасности, поэтому хакеры смогли взломать только гаджеты, созданные на процессоре Apple A9.

Стало известно о взломе операционной системы гаджетов Apple iOS 14, которая стала доступна пользователям 16 сентября.

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Об этом сообщает портал "Live24".

"Хакеры смогли обойти защиту системы менее чем через неделю после ее презентации и выхода", - говорится в сообщении.

Подробности взлома iOS 14

Отмечается, что на своем пути взломщики столкнулись с рядом трудностей.

"В iOS 14 встроено несколько уровней безопасности, поэтому взломать удалось не все устройства, а лишь те, которые созданы на процессоре Apple A9. Среди таких устройств смартфоны 6s, 6s Plus и SE, а также планшеты iPad пятого поколения, включая iPad Air 2, iPad mini 4, iPad Pro первого поколения и приставка Apple TV 4 и 4K", - подчеркивает издание.

Энтузиасты проекта checkra1n намерены создать джейлбрейк для устройств iPhone с чипом А11, среди которых модели 8, 8 Plus и X.

Что этому предшествовало

15 сентября Apple объявила, что обновления iOS, iPadOS, tvOS и watchOS выйдут уже на следующий день, что стало большим сюрпризом для разработчиков - обычно подготовка до релиза занимала несколько недель.

Установить iOS 14 можно на все смартфоны, начиная с iPhone 6S.

Обновление распространяется автоматически по воздуху. Ускорить этот процесс можно, перейдя в соответствущий раздел настроек и нажать кнопку, отвечающую за проверку доступности последний обновлений.

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Автор: УНИАН