Установить новую iOS 14 можно на все смартфоны, начиная с iPhone 6S.

Компания Apple выпустила финальные версии своих новых операционных систем - iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14 и watchOS 7.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"На презентации 15 сентября Apple объявила, что обновления iOS, iPadOS, tvOS и watchOS выйдут уже на следующий день, что стало большим сюрпризом для разработчиков - обычно подготовка до релиза занимала несколько недель, а в этом году новая iOS даже опередила новое поколение iPhone", - говорится в сообщении.

Выход обновления для iOS

Интересно, что Apple приступила к распространению обновлений на пару часов позже обычного, заставив многих поволноваться, а многие СМИ поспешили сообщить о выходе обновления раньше времени. Как бы там ни было, свое слово компания сдержала.

Установить iOS 14 можно на все смартфоны, начиная с iPhone 6S.

Обновление распространяется автоматически по воздуху. Ускорить этот процесс можно, перейдя в соответствущий раздел настроек и нажать кнопку, отвечающую за проверку доступности последний обновлений.

"В iOS 14 появились полноценные настраиваемые виджеты, библиотека приложений App Library с функцией автоматической сортировки приложений по папкам и каталогам, общесистемная поддержка режима картинка в картинке для одновременного воспроизведения видео и запуска приложений, возможность скрывать "лишние" домашние экраны с приложениями, а также новый интерфейс звонков и Siri - они больше не занимают весь экран. Еще одно видное новшество iOS 14 - App Clips. Это отдельные функциональные части приложений в виде карточек, которые быстро запускаются без необходимости полной установки приложения целиком. Правда, пока неизвестно, когда эта функциональность станет доступна украинцам", - подчеркивает издание.

Прочие новинки от Apple

iPadOS 14 приносит все новшества iOS 14, а также несколько дополнительных - дизайн интерфейса приложений переделан под большой экран планшета, а также добавились новые функции, связанные со стилусом Apple Pencil (поддерживается рукописный ввод в поисковой строке или заметках).

watchOS 7 добавляет больше циферблатов, возможность делиться кастомизированными циферблатами, трекинг сна и таймер мытья рук, а tvOS 14 приносит поддержку видео 4K на YouTube.

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Автор: УНИАН