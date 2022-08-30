Одной из онлайн-опасностей является "доксинг" - деятельность, связанная с Интернет-преследованием, которая предполагает поиск и публикацию киберпреступниками в Интернете личной информации своих жертв, как правило, со злонамеренной целью.

Соцсети стали для современных пользователей неким онлайн-дневником, в которых они публикуют разные подробности из своей жизни. Однако недостаточная конфиденциальность и большое количество личных данных заинтересовало и злоумышленников, которые разными способами пытаются нажиться на пользователях.

Одной из таких онлайн-опасностей является "доксинг" – деятельность, связанная с Интернет-преследованием, которая предполагает поиск и публикацию киберпреступниками в Интернете личной информации своих жертв, как правило, со злонамеренной целью. В частности, онлайн-преследователи хотят заставить жертву волноваться, иногда требуя при этом деньги, а иногда с целью мести. В связи с этим специалисты ESET подготовили советы, которые помогут правильно реагировать на доксинг и предотвратить его в дальнейшем.

В чем опасность доксинга?

Відео дня:

Многие думают, что ему нечего скрывать, поскольку он не знаменитость. Однако на самом деле жертвой доксинга может стать кто угодно. По данным одного исследования, около 20% опрошенных были жертвами доксинга. Среди примеров таких инцидентов – публикация номера телефона человека в фейковой рекламе непристойного характера как месть за его мнение или шантаж путем размещения личных данных в Интернете с требованием удалить негативный отзыв о компании.

Доксинг может осуществляться как неизвестными лицами и группами, так и знакомыми или даже близкими людьми. Такой Интернет-шантаж может выйти за пределы онлайн-пространства и привести к преследованию в реальной жизни.

В последние годы доксинг превратился в инструмент социального давления на людей, тогда как преступники начали запугивать тех, чьи действия считают неверными и опасными для общества.

В частности, в июле 2022 года австрийский врач, который регулярно подчеркивал необходимость вакцинации против COVID-19, покончил жизнь самоубийством из-за постоянных запугиваний со стороны тех, кто считал пандемию обманом. Незадолго до инцидента врача встретили на рабочем месте протестующие, которые также угрожали его убить. Распространение личной информации врача привело к новым угрозам даже со стороны людей за пределами Австрии.

Можно ли избежать доксинга?

В случае отсутствия информации о вас в Интернете, риски стать жертвой доксинга значительно уменьшаются, поскольку злоумышленникам будет трудно найти любые ваши личные данные. В противном случае, если вы активный пользователь Интернета, следует усложнить поиск информации о себе с помощью следующих советов.

Уменьшите свое присутствие в Интернете, удалив ненужную информацию из соцсетей.

Не публикуйте личные данные в Интернете. Помните, что чем меньше информации о вас доступно, тем ниже риски стать жертвой мошенников и онлайн-преследователей.

Используйте многофакторную аутентификацию для всех учетных записей.

Создавайте надежные уникальные пароли для всех аккаунтов.

Обеспечьте конфиденциальность и шифрование видеоконференций и звонков.

Не открывайте подозрительные ссылки в Интернете, особенно от незнакомых отправителей.

Как реагировать на доксинг?

Сразу сообщите об обидчике и заблокируйте его с помощью доступных инструментов на платформе, на которой вас преследуют. Также сделайте скриншоты со всеми подробностями для подтверждения действий злоумышленника. После этого следует ограничить доступ к информации в ваших аккаунтах для незнакомцев и рассказать друзьям и близким об инциденте, который произошел с вами.

Кроме того, следует убедиться в защите банковской карты, в частности, пересмотреть действия с картой и установить лимиты на различные операции. Хотя доксинг пока не считается преступлением, финансовое мошенничество и физический ущерб, к которому он может привести, является причиной обращения в правоохранительные учреждения. Тогда как лучшее, что вы можете сделать уже сейчас, это придерживаться вышеперечисленных советов и быть осторожным в Интернете.

О компании:

ESET — эксперт в сфере защиты от киберпреступности и цифровых угроз, международный разработчик решений по ИТ-безопасности, ведущий поставщик в области создания технологий обнаружения угроз. Основана в 1992 году, компания ESET сегодня имеет расширенную партнерскую сеть и представительства в более чем 180 странах мира. Главный офис компании находится в Братиславе, Словакия.