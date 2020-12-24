Глава OnePlus подтвердил выпуск умных часов в 2021 году / REUTERS

Главный исполнительный директор OnePlus Пит Лау заявил в сервисе микроблогов Twitter, что его компания выпустит умные часы в 2021 году.

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"Пока что Пит Лау не спешит делиться подробными техническими характеристиками будущих умных часов OnePlus, используемой программной платформой, информацией об ориентировочной цене или точных сроках выхода. Он ограничился лишь упоминанием, что выход состоится в начале следующего года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что идея по выпуску умных часов не является чем-то новым для OnePlus. Несколько лет назад компания разработала умные часы на базе Wear OS (тогда ещё называвшейся Android Wear). Однако OnePlus в конечном итоге отказался от этого продукта.

Что этому предшествовало

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Автор: УНИАН