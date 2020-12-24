Характеристики будущих умных часов OnePlus, ориентировочная цена и точные сроки выхода пока неизвестны.

Главный исполнительный директор OnePlus Пит Лау заявил в сервисе микроблогов Twitter, что его компания выпустит умные часы в 2021 году.

Читайте такжеНазваны самые надежные производители смартфоновОб этом сообщает портал ITC.ua.

"Пока что Пит Лау не спешит делиться подробными техническими характеристиками будущих умных часов OnePlus, используемой программной платформой, информацией об ориентировочной цене или точных сроках выхода. Он ограничился лишь упоминанием, что выход состоится в начале следующего года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что идея по выпуску умных часов не является чем-то новым для OnePlus. Несколько лет назад компания разработала умные часы на базе Wear OS (тогда ещё называвшейся Android Wear). Однако OnePlus в конечном итоге отказался от этого продукта.

Что этому предшествовало

Первоначально OnePlus была сосредоточена исключительно на выпуске смартфонов флагманского уровня.

Но в последние годы компания начала расширять перечень предлагаемых продуктов.

Теперь она также предлагает наушники, бюджетную линейку телефонов Nord и даже умные телевизоры.

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Автор: УНИАН