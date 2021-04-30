Тим Кук заявил, что Apple ощутила на себе дефицит полупроводников.

Apple ожидает дефицита некоторых девайсов в 2021 году, так как нехватка процессоров влияет на снижение поставок и продаж компьютеров Mac и планшетов iPad.

Об этом сообщает Mydrivers.

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Во время посвященного квартальному отчету разговора с инвесторами глава компании Тим Кук заявил, что Apple ощутила на себе дефицит полупроводников.

Вместе с тем финансовый директор корпорации Лука Маэстри (Luca Maestri) предсказывает, что из-за дефицита компонентов выручка Apple в третьем финансовом квартале снизится на 3-4 миллиарда долларов.

По мнению Кука, в первую очередь дефицит коснулся продуктов, в которых используются процессоры прошлого поколения. Топ-менеджер не стал говорить, как долго, по его мнению, продлится нехватка полупроводников, но отметил, что в 2020 году Apple не испытывала подобных проблем.

На выпуске iPhone, как полагают эксперты, нехватка процессоров пока что не сказалась.

Что этому предшествовало

Mac и iPad были одними из самых популярных продуктовых линеек Apple в 2020 году. Это связывают с тем, что миллионы людей из-за пандемии коронавируса были вынуждены работать дома и приобретать для этого необходимые гаджеты.

Ранее Apple опубликовала отчет за второй финансовый квартал. Чистая прибыль корпорации достигла 23,6 миллиардов долларов против 11,2 миллиардов, которые IT-гигант заработал годом ранее.

Продажи компьютеров Mac принесли рекордные 9,1 миллиарда долларов, планшетов iPad — 7,8 миллиарда долларов.

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Автор: Елена Коваленко