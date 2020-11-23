Обнародованные рендеры основаны на ранних прототипах, поэтому дизайн еще может измениться, но не значительно.

Авторитетный инсайдер Стив Хеммерстоффер, известный под ником OnLeaks, опубликовал качественные рендеры флагманского OnePlus 9 Pro.

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Об этом сообщает портал Itechua.

Отмечается, что обнародованные рендеры основаны на ранних прототипах, поэтому дизайн еще может измениться, но не значительно.

"Смартфон получит 6.55-дюймовый дисплей с загнутыми краями, вырезом в левой верхней части под фронтальную камеру и интегрированный в нижнюю область сканер пальца. На левой грани размещена кнопка регулировки громкости, а на правой находятся кнопка питания и традиционный для компании переключатель режимов", - говорится в сообщении.

Также стало известно, что задняя спинка выполнена из стекла с логотипом по центру и большим модулем, напоминающим таковой в последних флагманах компании Samsung. Основная камера состоит из четырех сенсоров, но информации о них нет. Можно предположить, что главный дополнен широкоугольным, телевиком и датчиком для макро- или боке.

"Ожидается, что OnePlus 9 Pro оснастят экраном с частотой обновления 120 Гц, процессором Snapdragon 875, 8 гигабайт оперативной памяти и быстрой зарядкой мощностью 65 Вт. По данным OnLeaks, официальная презентация новинки должна состояться в марте 2021 года", - подчеркивает издание.

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Автор: УНИАН