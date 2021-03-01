Речь идет о сотрудничестве в рамках проекта Facebook News — в таком разделе приложения соцсети с мая будут публиковаться некоторые новости из германских СМИ, за которые соцсеть будет платить изданиям.

Корпорация Facebook подписала соглашения о сотрудничестве с целым рядом крупных германских СМИ, соцсеть будет платить им за часть новостного контента.

Об этом объявил глава европейского подразделения по новостному партнерству Facebook Йеспер Доуб.

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Речь идет о сотрудничестве в рамках проекта Facebook News — в таком разделе приложения соцсети с мая будут публиковаться некоторые новости из германских СМИ, за которые соцсеть будет платить изданиям. Сколько Facebook будет выплачивать издателям, подписавшим соглашение, не сообщается.

В проекте примут участие Die Zeit, Der Spiegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Handelsblatt и целый ряд других общенациональных и местных изданий. Однако одна из крупнейших германских медиагрупп, Axel Springer, издающая в числе прочего газеты Bild и Die Welt, отказалась подписывать соглашение, назвав его условия смехотворными. «Попытки некоторых платформ, с одной стороны, позиционировать себя как средство массовой информации, а с другой - отделываться от издателей недостаточным вознаграждением, сомнительны», - заявили в Axel Springer.

Что этому предшествовало

В июне 2020 года Google анонсировал программу лицензирования, согласно которой компания готова платить изданиям за «высококачественный контент». Тогда техногигант подписал партнерские соглашения с изданиями в Германии, Австралии и Бразилии.

В октябре 2020 года Google объявил о планах заплатить СМИ более $1 млрд в течение трех лет за новости для нового сервиса компании Google News Showcase. Тогда отмечалось, что таким образом техногигант пытается избежать санкций со стороны регуляторов.

5 февраля 2021 года Google запустил в Австралии свою новостную платформу News Showcase на фоне инициативы местных властей принять Кодекс игроков медиарынка, который обяжет Google и Facebook платить австралийским СМИ за новости.

9 февраля 2021 года законодатели Евросоюза заявили о том, что хотят заставить крупные технокомпании вроде Google и Facebook платить СМИ за новости.

Facebook подписала соглашения с американскими и британскими издателями, ведутся переговоры и с французскими СМИ.

В феврале у Facebook произошел конфликт с властями Австралии и местными новостными издателями — соцсеть решила ограничить распространение новостей на своей платформе в Австралии из-за закона, который власти страны планировали принять для защиты местного медиарынка. Однако затем соцсеть заявила о том, что она пришла к соглашению с властями Австралии и отменит ограничения на публикацию новостного контента местных СМИ.

Facebook обещает в ближайшие три года заплатить $1 млрд издательским домам, публикующим новостной контент.

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Автор: УНИАН