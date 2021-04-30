За нарушение антимонопольного законодательства Еврокомиссия может накладывать штраф.

Сегодня, 30 апреля 2021 года, Европейская комиссия предъявила Apple официальные обвинения в нарушении антимонопольного законодательства и ограничении конкуренции в ее собственном магазине приложений App Store.

Об этом говорится на сайте комиссии.

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Еврокомиссия пришла к выводу, что компания использовала незаконные методы, не позволяя разработчикам использовать другие системы покупок в приложениях, кроме собственной с обязательной комиссией в размере 30%, и информировать пользователей о других вариантах покупки вне приложений. По мнению Еврокомиссии, этими действиями Apple спровоцировала рост цен на подписки и нанесла финансовый ущерб обычным пользователям.

Это начальный, формальный этап антимонопольного разбирательства против Apple.

За нарушение антимонопольного законодательства Еврокомиссия может накладывать штраф в размере до 10% годового оборота, что в случае Apple равно $27,5 млрд.

Что этому предшествовало

16 июня 2020 года Европейская комиссия открыла два антимонопольных расследования в отношении Apple: у европейских антимонопольщиков возникли вопросы к работе магазина App Store и платежного сервиса Apple Pay.

Расследование, касающееся App Store, стало ответом на жалобу Spotify из-за несправедливого размера комиссии и ограничений конкурирующих сервисов.

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Автор: Елена Коваленко