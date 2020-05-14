Электронный учет труда - привычная практика для всего мира - эксперт

Электронные трудовые книжки являются логическим продолжением диджитализации, что позволит работодателям сократить затраты бумажный документооборот и ускорить обработку информации.

Для успешного развития бизнеса и экономики в целом, правительству необходимо уходить от бумажного документооборота и переводить управленческие процессы в цифровой формат.

Такого мнения придерживается глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Эксперт поддерживает обращение Союза украинских предпринимателей (СУП) к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, с просьбой возобновить законодательный процесс в направлении электронного учета труда.

27 декабря 2019 года, Кабинет министров зарегистрировал в парламенте законопроект авторства Пенсионного фонда №2686 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме". Документ предусматривал введение электронных трудовых книжек. Несмотря на согласование всех профильных Комитетов Верховной рады, 4 марта 2020 года, проект закона был отозван в связи со сменой состава правительства.

Предприниматели просят премьера безотлагательно вернуться к рассмотрению данного вопроса и незамедлительно внести законопроект в парламент повторно.

"Ведение трудовых книжек работников в электронной форме является логическим продолжением избранного государством направления диджитализации, которое позволит работодателям сократить затраты на ведение бумажного документооборота, ускорить обработку информации. Минимизируются риски потери бумажных трудовых (в том числе во время пересылки документов), проблемы с их восстановлением. Органам власти закон упростит доступ к информации о приобретенном стаже работников для начисления социальных страховых выплат в случаях временной потери работоспособности и пенсионного обеспечения", - акцентирует в своем письме СУП.

По мнению Владимира Фесенко, данная законодательная инициатива лежит в контексте уменьшения степени бюрократизации для бизнеса и государственных управленческих процессов.

"Это, прежде всего, облегчит работу управленческих структур и бизнеса. Это одно из предвыборных обещаний "Слуги народа" – облегчение работы бизнеса, в том числе путем введения электронного документооборота. Этим вопросом в прошлом правительстве занимался Дубилет. Это нормальное действие и движение к тому, что давно уже сделали в большинстве стран мира. Правительство Шмыгаля, на мой взгляд, должно чисто технически и организационно возобновить эту законодательную инициативу. Я вообще считаю, что для эффективного развития бизнеса правительству необходимо уходить от бумажного документооборота и переводить процесс в цифровой формат. Эту работу нужно продолжить", - резюмировал эксперт.