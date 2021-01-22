В частности, это цифровая подпись в "Дія", электронное медицинское заключение и смена места жительства онлайн.

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров анонсировал 6 цифровых проектов, которые планируется запустить в первом квартале 2021 года.

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Соответствующее сообщение он разместил на своей странице в соцсети Facebook.

"Дія ID", смена места жительства, строительные услуги классов СС2 и СС3, налоговые онлайн услуги, электронное медицинское заключение, автоматическая регистрация бизнеса. Уникальные продукты, как всегда, трансформируют Украину. Все эти услуги скоро будут доступны онлайн в "Дія", - написал он.

В частности, "Дія ID" - это современная цифровая подпись, с помощью которой можно подписывать документы в смартфоне, а также получать административные и финансовые услуги.

Федоров также сообщил, что смена регистрации места жительства через «Дія» сначала будет внедряться в форме эксперимента.

Относительно сферы строительства, то изменения предусматривают, что застройщики смогут сообщать на портале "Дія" о начале выполнения работ и вводе в эксплуатацию объектов класса CC2 и СС3 (сейчас доступно только СС1).

Кроме этого, вице-премьер отметил, что регистрация услуг для бизнеса, а именно физлиц-предпринимателей, будет осуществляться автоматически без участия посредника – регистратора, а введение электронного медицинского заключения в системе eHealth заменит бумажную справку.

Также Федоров сообщил, что Минцифры работает над оптимизацией и переводом в "Дія" услуг кабинета налогоплательщика.

Что этому предшествовало

Ранее в январе Федоров назвал семь приоритетных законодательных изменений в сфере цифровой трансформации, реализация которых запланирована на 2021 год.

Министерство цифровой трансформации планирует перевести 100% государственных услуг в онлайн, за 3 года научить 6 миллионов украинцев цифровой грамотности, обеспечить всех украинцев качественным фиксированным интернетом, а также внедрить в Украине виртуальную свободную экономическую зону для IT-компаний "Дія.City".

Правительство определило диджитализацию страны как одну из основных задач работы, ключевую роль отведя сервису "Дія" как платформе взаимодействия гражданина и государственных органов власти.

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Автор: Павел Степанец