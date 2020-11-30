Таким образом власти хотят избавиться от особо рискованных поставщиков. Зато операторы связи смогут поддерживать уже имеющееся оборудование компании.

Правительство Британии предлагает с сентября следующего года запретить операторам связи в Британии использовать оборудование Huawei в сетях 5G.

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Об этом сообщает "Экономическая правда".

"Таким образом власть хочет избавиться от особо рискованных поставщиков. Зато операторы связи смогут поддерживать уже имеющееся оборудование компании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае поддержки законопроекта Парламентом, правительство будет иметь влияние на вопросы госбезопасности, ведь сможет идентифицировать "рисковое" оборудование и предоставлять указания в случае его применения.

"Штрафы за нарушения могут достигать более 100 тысяч фунтов в день, а именно 10% оборота компаний", - подчеркивает издание.

В правительстве отметили, что новый закон поможет стране не быть зависимыми в качестве сети от нескольких поставщиков. Власти будут поощрять новых поставщиков заходить на рынок на замену китайской корпорации, что также будет стимулировать развитие технологий.

"Компанию Huawei обвиняют в связях с китайским правительством. На фоне этого уже около года продолжаются дебаты по запрету оборудования компаний из-за рисков для национальной безопасности", - информирует издание

Что этому предшествовало

В июле под давлением США британское правительство постановило извлечение оборудования Huawei из сети 5G к 2027 году.

Все обвинения Huawei отвергает, а решение США о запрете вице-президент компании назвал "политически мотивированным и не связанным с оценкой рисков".

Также шведские власти запретили местным операторам связи использовать оборудование от китайских поставщиков Huawei или ZTE для своих сетей 5G.

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Автор: УНИАН