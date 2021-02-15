Мобильный оператор Vodafone Украина проанализировал, как изменились предпочтения бизнес клиентов за время пандемии коронавируса. С начала локдауна компания отмечает устойчивый рост подключений новых корпоративных клиентов – на 25% по сравнению с 2019 годом. В этот период наметилась устойчивая тенденция увеличения потребления услуг, основанных на работе с данными.

ТОП-3 популярных среди бизнес клиентов услуг 2020 года выглядит так:

Big Data – Vodafone Analytics и Big Data Scoring

Бизнес-рассылки

IoT Monitor

Big Data

За прошедший год количество клиентов Vodafone Analytics и Big Data Scoring выросло почти в три раза.

Услуга Vodafone Analytics позволяет описать портрет целевой аудитории, организовать таргетированную рекламу, получить модель Look-a-like, получить точную геоаналитику. Big Data Scoring – это решение, позволяющее выявлять и предотвращать потенциальные мошеннические действия, а также определять склонность клиентов к приобретению продуктов: прогнозирование спроса, модель оттока клиентов и пр.

Бизнес рассылки

Услуга, позволяющая компаниям информировать своих клиентов о новостях, акциях, услугах, платежах, транзакциях и обновлениях статуса. Спрос на эту услугу в 2020 году вырос на 20%.

Vodafone IoT Monitor

Услуга IoT Monitor, запущенная в 2020, уже успешно реализована в более чем 150 кейсах с бизнес клиентами. Это система для удаленного управления М2М SIM-картами через персональный кабинет. С помощью системы можно контролировать работу своих М2М SIM-карт (активна/не активна), настраивать информирование и множество параметров пользования, например, настраивать оповещение о состоянии SIM-карт: потере связи, достижении лимита трафика, попытке использовать SIM-карту в стороннем устройстве.

Подробнее об услугах для бизнеса можно узнать по ссылке: https://business.vodafone.ua

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН