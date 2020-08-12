За три дня экономика Беларуси потеряла $170 миллионов

Один день без интернета обходится Беларуси в $56,4 миллионов.

На фоне массовых протестов против действующего лидера Александра Лукашенко экономика Беларуси ежедневно теряет $56,4 млн из-за отключения интернета по всей стране.

За три дня без интернета убытки составили $169,2 млн. Об этом сообщает Cost of Shutdown Tool.

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Кто имеет право отключать интернет

Отмечается, что возможность отключать страну от интернета есть всего у двух компаний и обе они подконтрольны правительству.

Как уточняет Forbes, законодательство Беларуси устанавливает контроль государства над точками, в которых интернет «пересекает границы». Этими выходами распоряжаются две госкомпании — "Белтелеком" и "Национальный центр обмена трафиком".

Компенсация от оператора

В то же время беларусский мобильный оператор A1 предложил своим абонентам компенсацию за отключение Интернета в период с 9 августа по 11 августа включительно. Об этом оператор сообщил на своем сайте.

Компенсация коснется абонентов мобильной связи, домашнего интернета и цифрового телевидения VOKA. В зависимости от тарифного плана, компенсации могут составить от 30% до 100%.

Что происходит в Беларуси

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.

По предварительным результатам ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за его главную оппонентку Светлану Тихановскую- 9,9%. Остальные кандидаты набрали менее 2% - Анна Канопацкая (1,68%), Сергей Черечень (1,13%), Андрей Дмитриев (1,04%).

Тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

В МВД Беларуси заявили о задержании около 6000 участников акций в разных городах страны. В Беларуси отключили интернет.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал протестующих "людьми с криминальным прошлым" и "безработными".

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