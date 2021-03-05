За нарушение антимонопольного законодательства Еврокомиссия может накладывать штраф в размере до 10% годового оборота.

Антимонопольные органы ЕС намерены официально выдвинуть Apple обвинения в недобросовестной конкуренции.

Об этом сообщает Reuters.

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Как пишет издание, причина иска - жалоба Spotify. По предварительной информации, материалы могут быть отправлены производителю iPhone до лета 2021 года.

За нарушение антимонопольного законодательства Еврокомиссия может накладывать штраф в размере до 10% годового оборота, что в случае Apple равно $27,5 млрд. Такой штраф (если он будет наложен) станет самым большим как для Apple, так и в истории регулятора.

Конфликт Spotify и Apple

16 июня 2020 года Европейская комиссия объявила о двух антимонопольных расследованиях в отношении Apple, одно из которых является ответом на жалобу Spotify от 2019 года из-за несправедливого размера комиссии и ограничений конкурирующих сервисов.

В 2020 году Spotify пожаловался антимонопольным органам ЕС на новую единую подписку Apple.

Spotify не понравилась единая подписка Apple One, и тот снова пожаловался на Apple антимонопольным органам

Предыдущие штрафы

В период с 2017 по 2019 годы Европейская комиссия назначила Google три крупных штрафа на общую сумму €8,2 млрд.

В 2017 года она оштрафовала поискового гиганта на €2,42 млрд за злоупотребление доминирующим положением на рынке интернет-поиска.

В 2018 году Google оштрафовали на €4,34 млрд за то, что компания вынуждала производителей смартфонов на Android предустанавливать ее сервисы и приложения.

В 2019 году — еще на €1,49 млрд за блокировку рекламы конкурентов. По всем решениям поисковый гигант подал апелляции.

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Автор: Елена Коваленко