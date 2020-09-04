Убыток Apple превысил индивидуальную рыночную капитализацию 470 компаний / Иллюстрация REUTERS
По итогам торгов в четверг, 3 сентября, капитализация Apple обвалилась на 8% - компания потеряла $180 млрд стоимости.
Об этом сообщает Barrons’s.
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Отмечается, что такое падение — самая большая однодневная потеря стоимости для любой компании за всю историю.
Несмотря на это, капитализация Apple все еще превышает $2 трлн.
Убыток Apple в четверг превысил индивидуальную рыночную капитализацию 470 компаний из S&P 500 — или совокупную стоимость 37 самых «бедных» компаний, входящих в этот индекс.
Это самое большое процентное падение акций Apple с 16 марта этого года, когда они подешевели на 12,9%.
Хронология событий
- 31 июля 2020 года Apple стала самой дорогой компанией мира, обогнав Saudi Aramco.
- 11 августа 2020 года состояние генерального директора Apple Тима Кука превысило 1 миллиард долларов вследствие приближения рыночной капитализации компании к новому впечатляющему рубежу в 2 триллиона долларов.
- 19 августа 2020 года компания Apple стала первой зарегистрированной в США компанией, рыночная капитализация которой достигла $2 трлн.
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