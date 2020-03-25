Отследить распространение коронавируса при помощи мобильных операторов сейчас невозможно – lifecell

В компании сообщили, что пока не получали официальные обращения от соответствующих госорганов по этому вопросу.

В Украине более 90% мобильной абонентской базы является обезличенной, поэтому отслеживать распространение COVID-19 среди населения через данные мобильных операторов сейчас не представляется возможным.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-служба одного из крупнейших мобильных операторов Украины - lifecell.

"В Украине более 90% абонентской базы является обезличенной, поэтому отслеживать распространения вируса среди населения через данные мобильных операторов сейчас представляется невозможным", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что пока не получали официальных обращений от соответствующих государственных органов по вопросу возможного мониторинга распространения коронавируса через данные мобильных операторов.

Как сообщал УНИАН, 23 марта заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в соцсети Facebook написал, что в министерстве допускают возможность контроля соблюдения гражданами условий карантина через мониторинг мобильных сетей. Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров из-за распространения коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.

По данным ЦОЗ Минздрава, по состоянию на 10:00 25 марта в Украине 113 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 29 новых случаев, в том числе первые случаи инфицирования - в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях.

Справка УНИАН. ООО "Лайфселл" на 100% принадлежит компании Euroasia Telecommunications Holdings B.V., 100% акций которой владеет турецкий оператор Turkcell.

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