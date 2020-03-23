«Укрпочта» вновь пытается зарабатывать на панике людей - эксперт

По словам эксперта, «Укрпочту» хотят наделить монопольным правом на почтовую пересылку лекарств.

Лоббируя предоставление правительством «Укрпочте» монопольного права на доставку лекарств, гендиректор предприятия Игорь Смелянский осуществляет очередную попытку зарабатывать огромные деньги на бедах и панике украинцев.

Такое мнение высказал управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

Как ранее сообщали СМИ, Кабинет министров Украины планирует изменить лицензионные условия для производителей медицинских препаратов. Как гласит проект соответствующего постановления, в условиях эпидемиологических ситуаций и действия на территории страны чрезвычайного положения, правительство намерено разрешить покупать медпрепараты в интернете. Одновременно, в проект внесен достаточно резонансный пункт, наделяющий «Укрпочту» монопольным правом на почтовую пересылку лекарств.

«Относительно порядка упрощения лицензирования госзакупок, этот шаг я приветствую. Потому, что удастся запустить и наладить в стране производство необходимой продукции. А, что касается монопольного положения «Укрпочты», я не понял зачем это делается. Вопрос упирается в оперативность доставки лекарств, и как быть, если «Укрпочта» будет загружена. Это неправильно, когда какой-либо субъект получает от государства монополию. Та же «Новая почта» на порядок оперативнее работает «Укрпочты». И я считаю неправильным появление в качестве монополиста компании, которая уступает в качестве услуг другим операторам», - говорит Загородний.

Эксперт напомнил, что лоббирование бизнес-интересов избранных олигархов с помощью административного ресурса крайне негативно отражается на экономике страны и очень позитивно на благосостоянии этих олигархов.

«Столь откровенный лоббизм интересов «Укрпочты» я отношу к работе так называемых «менеджеров», которых я называю откровенными аферистами, прохиндеями и спекулянтами. В пользу «Укрпочты» уже ни один раз применялся админресурс для того, чтобы решать личные проблемы. Например, в административном порядке заставляли Пенсионный фонд ежемесячно перечислять 900 млн грн «Укрпочте», как единственному поставщику услуг по доставке пенсий. А после этого было заявление, что «Укрпочта», оказывается, у нас стала прибыльным предприятием. Поэтому, миллион долларов зарплаты, которая платится Игорю Смелянскому – это приемлемо. Я не удивлен и считаю, что господин Смелянский в очередной раз пытается зарабатывать деньги на бедах людей и всеобщей панике», - считает Тарас Загородний.